買飲料順手偷愛心箱 通緝犯被逮

趙嫌騎著友人的機車買飲料，趁店員轉身做飲料時，偷走櫃台上的愛心箱。（民眾提供）

2021/06/04 11:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄32歲趙姓男子，專騎機車到前鎮區的飲料店，藉買飲料時順手偷走櫃台上的愛心捐款箱，2天內連偷3家店，還偷機車、涉及偷竊一間自助旅館的投幣箱，被警方盯上後，昨（3日）落網，並查出趙男因傷害案遭橋頭地檢發布通緝中。

前鎮分局指出，趙嫌因缺錢花用，上月31日騎機車至前鎮區瑞隆路假裝買飲料，卻趁店員轉身做飲料時，偷走放在櫃台上裝有300多元的愛心捐款箱，店家事後發現愛心捐款箱不見，趕緊調閱店內監視器，趙嫌偷竊過程被拍得一清二楚，並被分享至高雄大小事臉書社團要大家注意。

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前鎮警分局獲報後，偵辦鎖定犯嫌身分，隔日趙嫌路過前鎮區保泰路上發現1台重機車鑰匙未拔，順手發動竊走機車，又陸續在仁武、前鎮區以相同的手法偷走2家飲料店的愛心捐款箱，另涉及新興區1家自助式旅館櫃檯上的投幣箱，得手3000多元。

警方表示，昨天下午趙嫌又騎著偷來的贓車到前鎮區瑞隆路尋找下手目標，遭已埋伏多時的前鎮分局員警眼尖發現，立刻上前將他攔下逮捕，經員警查證身分後發現，趙嫌因傷害案遭橋頭地檢發布通緝中，總計竊取3間飲料店愛心捐款箱及1間自助旅館的投幣箱，得手金額近8000元，且贓款已花費殆盡，全案依竊盜罪移送偵辦。

警方埋伏在瑞隆路附近，乘機逮補趙嫌。（民眾提供）

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