激凸女不戴罩逛超市譙店員還學「食神裁判」亂舞擾警 先罰7100元

內埔陳姓婦人日前逛一趟超市，共犯下4項罪行。（警方提供）

2021/06/03 16:52

［記者陳彥廷／屏東報導］全台防疫三級警戒出門必須戴口罩，但民眾不戴口罩出門仍是層出不窮，屏東上月20日就出現「內埔食神裁判」，不僅激凸逛超市，面對警方規勸還惡意將口罩丟到地上，事後更意圖用亂舞渙散員警注意力，罰款今天出爐，該女被裁罰7100元。

屏東內埔鄉1名越南籍歸化的陳姓婦人，日前進入內埔中興路一家超市未戴口罩，且還不配合店家量測額溫及戴口罩的勸導就逕自入內，店方先是報警，並由吳姓店員一路跟著她苦口婆心勸導戴罩，卻不斷遭到拒絕，直到店員要請陳婦出去後，陳婦才在幹譙5字經後戴上口罩。

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員警到場時陳婦已購物完要離開，員警於是好心勸導她應該配合國家防疫政策，未料陳婦先是不斷用語焉不詳的話語頂嘴，在出了超市門口後，竟又將已戴過的口罩甩在地上，陳婦惡行遭全都錄，員警再次上前勸導陳婦戴口罩。

陳婦氣憤說出「我齁以系（我給他死之意），我不要戴」，警方當場依傳染病防治法舉發，此時，陳婦不知是酒醉還是眼見逃不過法網，竟比了割喉姿勢還嗆了一聲「斬」，接著更跳起不知所云的舞，宛如電影食神中的裁判，企圖影響對方注意力，但受過訓練的員警絲毫不為所動，直接CALL支援前來移送。

陳婦的惡行不只一樁，不僅辱罵店員屬妨害名譽，還有酒駕、未戴安全帽騎車罪行，遭逮捕時引來附近民眾喝采，認為警方展現公權力。

由於陳婦涉及多項罪嫌，屏東縣政府共依未佩帶口罩違反傳染病防治法處3000元罰鍰、隨意棄置口罩則違反廢棄物清理法，依法裁處3600元，此外，警方則開出不戴安全帽騎車的500元罰鍰。

警方表示，酒駕公共危險部分，當天就已移送地檢署，不過近期疫情嚴重，檢方已啟動暫緩開庭及到案執行，因此罰則尚未出爐。

內埔陳姓婦人被稱「內埔食神裁判」。（警方提供）

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