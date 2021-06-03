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    前雲林縣長張榮味貪污判8年 不到3年獲假釋出獄原因曝光...

    前雲林縣長張榮味（左）因林內鄉焚化廠索賄案被判刑8年，法務部矯正署日前核准假釋申請，近日出監。（資料照）

    前雲林縣長張榮味（左）因林內鄉焚化廠索賄案被判刑8年，法務部矯正署日前核准假釋申請，近日出監。（資料照）

    2021/06/03 16:12

    〔記者吳政峰／台北報導〕雲林縣前縣長張榮味涉入林內鄉焚化廠索賄案，判刑8年確定，2018年7月入監服刑，僅待了2年10月，旋於今年5月底假釋出獄，實際坐牢時間不到一半，引發外界議論。據悉，張榮味能如此迅速出獄，主要原因在於他曾有一起妨害投票案已執行完畢，與本案一同定應執行刑，再加上扣除羈押日數及外役監服刑大量縮刑所致。

    張榮味的林內焚化廠貪污案纏訟14年，2018年判刑8年確定，同年7月10日發監，但他2005年曾因妨害投票被判刑1年確定，入監刑滿出獄，檢察官因而向法院聲請兩案定應執行刑，台南高分院去年10月28日定兩案應執行8年8月。

    8年8月扣掉前案已執行完畢的1年，還有7年8月，再扣掉張榮味貪污案偵審期間的羈押日數上百天，已經去掉一部分刑期。而他2018年7月進入雲林第二監獄服刑，累進處遇已到第二級，服刑30天可抵34天，去年3月移監到台南明德外役監後，縮刑速度更是大幅躍進。

    累進處遇第二級在外役監，服刑30天可抵42天，還可視殘刑日數，決定返家探視的頻率，返家一次扣除交通往來時數，可擁有完整的40小時。且外役監屬於半開放式管理，受刑人的勞務多為打掃環境或種植農作物等作業，拘禁壓力大幅減少。

    零零總總因素加總扣除刑期後，張榮味到了今年4月即達假釋門檻，假釋審核委員會考量他在監表現平穩，沒有重大違規，貪污再犯風險低，有悛悔實據，5月1日替他提報假釋，法務部授權矯正署複審，28日通過，台南高分院31日裁定張榮味假釋中付保護管束，同日出監。

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