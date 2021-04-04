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    首頁　>　社會

    女店員補貨被搭肩環抱碰胸 騷擾男強制罪判10月

    李男暗戀超商女店員，2019年10月間乘女店員在貨架補貨，乘人不及抗拒之際，涉嫌摸肩環抱，掙扎間碰觸到胸部。示意圖。（資料照）

    李男暗戀超商女店員，2019年10月間乘女店員在貨架補貨，乘人不及抗拒之際，涉嫌摸肩環抱，掙扎間碰觸到胸部。示意圖。（資料照）

    2021/04/04 18:19

    〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓工人常至高雄市大寮區某超商消費，暗戀該超商女店員，2019年10月間乘女店員在貨架補貨，乘人不及抗拒之際，涉嫌摸肩環抱，掙扎間碰觸到胸部，被害人大聲喊不要，極力抵抗才掙脫、報警，李男否認強制猥褻，高雄地院依強制罪判10月，被告不服上訴二審，遭駁回維持原判，仍可上訴。

    判決書指出，被告李男被控自被害人後面強行環抱，掙扎之際他的左手觸碰到女店員的左胸部，右手還環住對方的腰部，以此強暴方式，妨害其身體行動自由權利，經反抗、嚇阻才掙脫，報警處理，被告矢口否認犯行，辯稱因摸她肩膀時對方很激動，才從後面環抱，但沒有摸她胸部，沒有要騷擾她的意思。

    女店員指控被告李男在貨架那邊，見她忙補貨時搭肩，有向李男說不要亂來，他答應說好，後來又走到她的背後，問要不要跟他在一起，被她拒絕後，李男便把手直接搭她的肩膀，還直接抱她，掙扎時被觸碰到胸部，令她感到左胸有不舒服的感覺，她指被告沒有觸摸或捏，應該是觸碰到，左手一度伸到左腋下，環抱時伸進碰到，右手已經直接環抱住腰。

    女店員指證歷歷，又有監視器畫面，被告卻矢口否認，犯後態度欠佳，審酌雙方尚未和解，斟酌被告以徒手環抱被害人之犯罪手段，且以手觸碰被害人肩膀性騷，以及強制方式環抱妨害身體自由，二審維持一審原判10月，二度判被告敗訴。

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