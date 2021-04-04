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    首頁　>　社會

    英籍男子騎單車衝出中橫公路墜山谷 無生命跡象

    花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷，消防救援。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷，消防救援。（花蓮縣消防局提供）

    2021/04/04 10:51

    ［記者王錦義／花蓮報導］花蓮縣消防局今天早上9點多接獲報案指出，中橫公路省道台八線花蓮路段160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車衝出公路墜落山谷，消防局派出救難車輛前往救援，救難人員約10點接觸到患者，目前初判已無生命跡象，但現場地勢險峻，需要協助搬運。

    消防局指出，墜落山谷的騎士為英格蘭籍、男性、在台灣工作，假日出門騎單車，經隊員與同行的外籍民眾對話確認，有看到人摔下去，且用空拍機可以看到人，不過現場地形位處斜坡，將需要人力搬運。

    花蓮縣消防局今天早上9點接獲報案指出，花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣消防局今天早上9點接獲報案指出，花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣消防局今天早上9點接獲報案指出，花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣消防局今天早上9點接獲報案指出，花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷，消防救援。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷，消防救援。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷。（花蓮縣消防局提供）

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