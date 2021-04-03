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    中女賣淫日戰10人被驅逐 怒訟無害「台灣地區」入境被拒

    中女來台假觀光真賣淫被驅逐，返中後嫁給台男，申請回台團聚被拒。（情境照）

    中女來台假觀光真賣淫被驅逐，返中後嫁給台男，申請回台團聚被拒。（情境照）

    2021/04/03 22:52

    〔記者吳政峰／台北報導〕李姓中國籍女子2017年以觀光名義來台，私下賣淫，單日狂接10組客人，獲利數萬元，沒想到隔天就被查獲，驅逐出境。2019年間，李女和王姓台籍男子在中國宴客結婚，閃電申請來台團聚，但內政部以她被限制入境3年半為由，否決申請。李女氣炸，興訟主張她對「台灣地區」並無危害，要求撤銷處分，但未被最高行政法院認可，日前敗訴確定。

    2017年11月間，李女持觀光簽證入台，卻和應召應者合作，與多名同鄉一同賣淫，她身材姣好，有輕熟女的婀娜多姿，吸引不少尋芳客打探，雖然生過小孩且嘿咻一次索價6000元，單日仍有10名台男趨之若鶩掏錢尋歡，李女應接不暇。

    移民署專勤隊鎖定應召站許久，得知分工縝密，攬客機房隱身新北市一處公寓內；小姐「一樓一鳳」，利用民宅掩護，馬夫則負責小姐的膳食、補充備品、房間清潔及收取賣淫所得。

    就在李女大戰完10男的隔天，辦案人員決定發動搜索，查扣帳冊、小姐名冊、手機、匯款單等證物，還意外發現應召站擔心客人有不舉的問題，體貼提供威爾鋼供重振雄風。

    移民署懷疑李女除了親自下海，還呷好道相報，媒介同鄉好友一同賣淫，大賺皮肉錢，因此，除了依違反社會秩序維護法裁罰，還移請新北地檢署釐清。惟檢察官查無實據，予以不起訴處分，2018年7月將她驅逐出境。

    李女回到中國後不到半年就「遇到真愛」，台籍王男也不在乎她的過往，火速在浙江迎娶宴客。登記結婚後，李女隨即申請來台團聚，連同她的未成年兒子。

    但內政部發現，李女2018年7月因賣淫而被驅逐出境，承辦單位即依「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」境管，規定她3年6月內不得再度進入台灣，駁回其團聚申請。

    李女火大，興訟怒嗆自己只是賣淫，對「台灣地區」安全並無危害，沒有必要加強境管，且不讓她來，害她的兒子也無法入籍台灣，違反兒童權利公約，原處分應撤銷。

    但北高行認為內政部境管李女並無裁量濫用、瑕疵或怠惰等問題，也沒有判決理由不備的違誤，駁回其訴。李女上訴，最高行則指她未說明原判決有何適用法規不當的錯誤，再度判她敗訴，全案確定。

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