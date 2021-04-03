台鐵出軌》舉鄭捷案相比 林智群分析：肇事司機「不可能判太重」

義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌、50人死亡、179人受傷意外，負責人李義祥交保後用黑色小包包遮住離開法。（記者王錦義攝）

2021/04/03 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號2日發生重大出軌意外，造成50死178傷，涉嫌肇事的工程車司機李義祥稍早獲50萬元交保並限制住居。對此，知名律師林智群分析，光就包商的過失結果來看，比2014年犯下北捷隨機殺人案的鄭捷還嚴重，但在法律評價上恐怕會輕很多，「頂多判5年」。

林智群今日在臉書指出，此次太魯閣號出軌事故因工程車司機的過失造成50人死亡，死傷人數比2014年鄭捷案來的多，但因為司機「不是故意」、「是一個行為侵害數法益」，在法律評價上會輕很多，「過失致死罪，頂多判5年；過失致重傷，頂多判3年；過失傷害，頂多判1年」。

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林智群分析，工程車司機過失導致火車出軌，如果是故意犯罪，本來最重可以判到無期徒刑，但因為他不是故意（以現在情況來看），只能用過失犯處理，頂多判3年。他指出，因為一次沒停好車是「一個」過失行為，便無法用數罪併罰，只能用想像競合，以過失致死、過失重傷或者過失傷害等罪最重的法條刑度來處理，而「過失致死罪頂多5年」。

林智群也提到，昨天檢察官聲押工程車司機的理由是認為「『有逃亡串證之虞』且『犯罪嫌疑重大』」而不是以「重罪（3年以上的罪）」聲押禁見，「你就可以知道這個案子最後的結果，不可能判太重」。

他也直言，民事賠償部份包商肯定是賠不起的，「找台鐵還比較有機會」。

義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌，造成50人死亡、178人受傷，負責人李義祥今（3）天遭花蓮地檢署向法院聲押，法院上午10點開羈押庭，法官審理後下午1點裁定50萬元交保並限制住居，李的友人不到半小時就帶著50萬元到法院辦理手續 ，李在3點多步出法院快閃離去。

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