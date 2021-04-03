台鐵出軌》花檢：45罹難者身份確認 首批DNA採樣結果最快今天出爐

俞秀端說明，昨天採樣的屍塊及家屬DNA的基因比對，原則上第一批今天會有結果出爐，目前已確認45具大體身份、38人已經有家屬指認。（記者花孟璟攝）

2021/04/03 14:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵太魯閣號昨天上午在北迴線清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀重大傷亡，花蓮地檢署檢察長俞秀端今午說，目前大體已確認身份有45人，家屬完成指認38人，由於罹難大體破碎難以指認，第3批接受採樣家屬的DNA已經在今天中午送出，至於昨天採樣的DNA預計今天將有檢驗結果出爐。

她強調，今天上午事故現場針對可能仍有遺體殘骸的第3、4節車廂，希望可優先處理尋找，目前因為前幾節車廂還無法拖出，這也是一直無法確認罹難總人數的原因。

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408次太魯閣號出軌已知造成50人罹難，花蓮地檢署檢察長俞秀端中午出面說明最新進度。俞秀端說，已確認身分45人，完成指認38人，45人以外的親屬可以到花蓮市立殯儀館、或就近到台北地檢署指認彩色照片。

她說，針對昨天DNA採樣檢驗比對，法醫研究所及刑事警察局已經全部就位加速比對當中，原則上今天會有結果；今天仍有家屬陸續到殯儀館採DNA檢體，第3批檢體已於中午送出。

俞秀端說，根據昨天現場了解，在第3、第4節下方仍有遺體殘骸，第3節有一截手指頭、第4節車廂剛好在輪軸下方，據了解可能有罹難者下半肢殘骸，但因第3、4節車廂目前要移動仍很困難，導致無法把下面的殘骸取出。

俞秀端表示，之所以前幾節車廂迄今仍卡在隧道內，原因是火車翻車翻覆力量導致軌道變形，臺鐵昨晚起已有機具進駐，首先要把軌道修復才能進行拖車作業，這些都是大工程，進入隧道後第一節還要修復才有辦法拉出來，接著再修復第二節，這也是目前還無法預估下面有多少殘骸，檢方一直無法確認罹難總數的原因。

俞秀端也針對外界誤解「檢警將不同遺體屍塊全部放在同一袋子」進行澄清，強調「絕無此事」。俞秀端說，實際上是1個屍袋內會有多個分裝的證物袋，且分別編號，只是屍袋會比證物袋數量少。

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