台鐵出軌》稱台鐵白目民宿又槓網友快檢舉 言論「紅」到香港

稱「因為台鐵白目導致東部火車出軌」的民宿業者今日又發文槓網友，誇張言論「紅」到香港去。（翻攝當事民宿粉專）

2021/04/03 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號花蓮出軌意外，台東卻有一間民宿業者稱是「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，誇張言詞引發網友不滿。事件延燒，又被網友起底疑為非法營業民宿；對此，業者今再發一文，稱「小廟容不下你們這些滿天神佛」，要想檢舉的網友快去，再度引發抨擊聲浪，甚至還有香港網友前來「朝聖」。

當事民宿爭議貼文稱「因為台鐵白目導致東部火車出軌，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的朋友，一律免費取消，謝謝大家。」、「原本以為脫離寒冬結果沒有最寒只有更寒，這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」，引發社會不滿，事後網友一搜，發現當事民宿還疑似非法營業，號召網友一起檢舉。

請繼續往下閱讀...

對此，當事民宿粉專今日又發一文，表示「感謝」把它列入黑名單的網友，「感謝你們替我快速篩選客人，我們是間小廟容不下你們這些滿天神佛」；除此之外，發文者又要想檢舉的網友快去，還爽喊這件事替民宿省下廣告費。

網友見文大開眼界，表示「來朝聖的，想看看一直想幫自己曝光的店家到底怎麼做的，建議您如果想學行銷，還是好好上課去」；也有網友無奈嘆，可以理解疫情關係影響旅遊業生意，可台鐵意外無人樂見，「重大意外發生時，也請您用同理心去對待，您少賺這幾天但至少還能發文啊，而那些罹難者想發文已經沒機會了，有點良心、積點德吧」。

當事民宿業者誇張言論甚至「紅」到國外去，有香港網友留言，「你真的紅了，在很多香港的群組看到你的名言了，本來等疫情過後都打算來台東遊玩，看來旅店少了一個選擇呢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法