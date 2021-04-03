為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台鐵出軌》稱台鐵白目民宿又槓網友快檢舉 言論「紅」到香港

    稱「因為台鐵白目導致東部火車出軌」的民宿業者今日又發文槓網友，誇張言論「紅」到香港去。（翻攝當事民宿粉專）

    稱「因為台鐵白目導致東部火車出軌」的民宿業者今日又發文槓網友，誇張言論「紅」到香港去。（翻攝當事民宿粉專）

    2021/04/03 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號花蓮出軌意外，台東卻有一間民宿業者稱是「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，誇張言詞引發網友不滿。事件延燒，又被網友起底疑為非法營業民宿；對此，業者今再發一文，稱「小廟容不下你們這些滿天神佛」，要想檢舉的網友快去，再度引發抨擊聲浪，甚至還有香港網友前來「朝聖」。

    當事民宿爭議貼文稱「因為台鐵白目導致東部火車出軌，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的朋友，一律免費取消，謝謝大家。」、「原本以為脫離寒冬結果沒有最寒只有更寒，這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」，引發社會不滿，事後網友一搜，發現當事民宿還疑似非法營業，號召網友一起檢舉。

    對此，當事民宿粉專今日又發一文，表示「感謝」把它列入黑名單的網友，「感謝你們替我快速篩選客人，我們是間小廟容不下你們這些滿天神佛」；除此之外，發文者又要想檢舉的網友快去，還爽喊這件事替民宿省下廣告費。

    網友見文大開眼界，表示「來朝聖的，想看看一直想幫自己曝光的店家到底怎麼做的，建議您如果想學行銷，還是好好上課去」；也有網友無奈嘆，可以理解疫情關係影響旅遊業生意，可台鐵意外無人樂見，「重大意外發生時，也請您用同理心去對待，您少賺這幾天但至少還能發文啊，而那些罹難者想發文已經沒機會了，有點良心、積點德吧」。

    當事民宿業者誇張言論甚至「紅」到國外去，有香港網友留言，「你真的紅了，在很多香港的群組看到你的名言了，本來等疫情過後都打算來台東遊玩，看來旅店少了一個選擇呢」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》鄭文燦：桃市3罹難者遺體與牌位 安置在桃園殯儀館
    2021/04/03 14:23

    台鐵出軌》鄭文燦：桃市3罹難者遺體與牌位 安置在桃園殯儀館
    台鐵出軌》車禍斷右腳不失志 台東暖心小黃運將願免費接送傷患和家屬返鄉
    2021/04/03 14:22

    台鐵出軌》車禍斷右腳不失志 台東暖心小黃運將願免費接送傷患和家屬返鄉
    台鐵出軌》自稱「志工」散佈謠言挑起對立 Wecare高雄將採法律行動
    2021/04/03 14:14

    台鐵出軌》自稱「志工」散佈謠言挑起對立 Wecare高雄將採法律行動
    台鐵出軌》花檢：45罹難者身份確認 首批DNA採樣結果最快今天出爐
    2021/04/03 14:12

    台鐵出軌》花檢：45罹難者身份確認 首批DNA採樣結果最快今天出爐
    社會今日熱門
    台鐵出軌》工程車無端滑落釀禍 台鐵怒：廠商能拿什麼出來賠
    2021/04/02 16:10

    台鐵出軌》工程車無端滑落釀禍 台鐵怒：廠商能拿什麼出來賠

    台鐵出軌》40年來10起重大事故 太魯閣號出軌釀50死史上最嚴重
    2021/04/02 17:39

    台鐵出軌》40年來10起重大事故 太魯閣號出軌釀50死史上最嚴重

    台鐵出軌》太魯閣號清水隧道出軌 釀50死162輕重傷
    2021/04/02 23:37

    台鐵出軌》太魯閣號清水隧道出軌 釀50死162輕重傷 影片

    台鐵出軌》仁水隧道北上機車道封閉 搜救結束就結束管制
    2021/04/02 21:01

    台鐵出軌》仁水隧道北上機車道封閉 搜救結束就結束管制

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播