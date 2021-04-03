台鐵出軌》6罹難者身分待確認 北檢、東檢成立24小時指認中心

台鐵太魯閣號昨天上午在清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀50死百餘傷重大傷亡事故。（記者羅沛德攝）

2021/04/03 11:40

〔記者吳政峰／台北報導〕台鐵太魯閣號408次列車2日行經花蓮秀林鄉清水隧道時，遭義祥工業社的工程車撞擊，高速出軌，造成50死、177傷的慘劇，高檢署檢察長邢泰釗親自坐鎮，擔任「0402緊急協調中心」主任，查明究竟是人謀不臧或是無心意外，並要求儘速協助死者家屬完成指認。截至目前為止，已有44具遺體獲得檢方確認，餘6人依舊身分不明，民眾若有指認需求，除了花蓮地檢署以外，亦可至台北與台東地檢署指認。

事故現場花蓮地檢署檢察官蒐證目前大致已經完成，3日一早同意由鐵路局先將事故車廂拉離，再由鑑識人員仔細前往各車廂將罹難者遺物取出以供辨認。本件事故已尋獲50具遺體，檢察官均完成相驗。目前已採驗DNA的家屬中，確認罹難者姓名計44人，已完成35件指認相驗；另有6名未經家屬指認相驗。

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DNA檢體均已最速件送回台北，由法務部法醫研究所與刑事察局鑑識中心協助，全天候24小時進行身分比對鑑驗。

高檢署強調，為便利家屬家屬指認，除花檢於花蓮殯儀館24小時派員協助進行指認外，另北檢、東檢亦分別成立指認中心，家屬若有需要，可就近至這兩個地檢署請求協助進行相關指認事宜。

一、台北地檢署指認中心：

（一）連絡電話：02-23111816

（二）地址：臺北市中正區博愛路131號

（三）指認處所：一樓法警室，將有專人24小時引導協助指認照片

二、台東地檢署指認中心：

（一）連絡電話：089-362701

（二）地址：臺東縣臺東市浙江路310號

（三）指認處所：一樓法警室，將有專人24小時引導協助指認照片

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