台鐵出軌》太魯閣號出軌釀50死177傷 總統蔡英文抵達花蓮探視傷患

台鐵太魯閣號昨天出軌事故釀50死、177傷，大型機具今天出動吊掛列車。（記者羅沛德攝）

2021/04/03 10:51

首次上稿：10:19

更新時間：10:51

［記者王峻祺、林敬倫、林欣漢／花蓮報導］台鐵太魯閣號昨天出軌事故釀50死、177傷，目前還有33名傷患留院花蓮4家醫院治療，總統蔡英文今早搭乘專機抵達花蓮探視傷患，並在國軍花蓮總醫院發表談話，感謝全國一起投入救災，展現「台灣社會良善的一面」，加速搜救進度。

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蔡總統：感謝國人展現「台灣社會良善的一面」

蔡英文表示，事故發生後緊急成立應變中心，並在各界努力下全力進行搜救，這起令人痛心的事故，造成重大傷亡，因此到花蓮慰問傷者及罹難家屬，未來會持續協助處理後事，各醫院也全力救助傷者，給予最好照顧。

她說，針對罹難及受傷的外國人，已由外交部連絡相關代表機構提供協助，事故發生後，昨也接到各國政府慰問，並有許多國際媒體、友人的關心，感謝國際社會對台灣的關心。

蔡英文說，謝謝所有參與救難工作的人員，也看到民眾禮讓救護、救災車輛通行，民間團體也提供熱心物資及協助，感謝展現出「台灣社會良善的一面」。

出軌事故發生不久，總統蔡英文昨先到台鐵應變中心視察，向外界承諾將徹查事故原因；今早搭乘總統專機抵達花蓮，與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人，9點至國軍花蓮醫院慰問傷患，規劃在2小時內，接續到花蓮慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院及門諾醫院探視患者。

花蓮仍有33名傷者住院治療

台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，造成50死、177傷，是台鐵40年來死傷最多事故，震驚國人，目前仍有6罹難者身份待確認；另受傷送院乘客共計162人，經1天治療陸續出院，目前仍於花蓮4大醫院的治療人數已減至33人。

目前住院治療人數，包括國軍花蓮醫院8人、花蓮慈院17人、衛福部花蓮醫院2人及門諾醫院6人。行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等人，昨第一時間相繼趕到事故現場，並至醫院慰問傷患及罹難者家屬。林佳龍還2度重回事故地，強調「會負起政治責任。」

大型機具吊掛太魯閣車廂 隧道內車廂下傳疑還有遺體

由於太魯閣號出軌原因，與吊貨車從邊坡滑落軌道，導致列車撞上有關，涉嫌肇事的吊貨車駕駛、義祥工業社負責人李義祥，昨夜被檢方聲押。台鐵上午6點半已派大型機具抵達事故現場，準備將軌道上列車吊離，部長林佳龍也於一早現場督軍列車吊掛作業，預計4月9日上午5時前，搶通東正線，截至中午1、2、3節車廂已拖拉出，傳出隧道內車廂底下疑似還有遺體，搜救人員正全力搜尋；另外，今日下午2點至3點，事故現場將設立祭拜區，供死者家屬進行招魂儀式。

台鐵官網公佈43名罹難者名單

台鐵今日上午在官網開立專區，對外公布會議記錄與死傷者名單，其中死亡名單將以不斷更新方式公布，截至上午9時50分止，台鐵已公布第1至第5次會議紀錄，以及43名罹難者的資料，供家屬比對、查詢。

總統蔡英文今早搭乘專機抵達花蓮，與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人，9點至國軍花蓮醫院慰問傷患後，規劃在2小時內，接續到花蓮慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院及門諾醫院探視患者。（記者王峻祺攝）

總統蔡英文今早搭乘專機抵達花蓮探視傷患，並在國軍花蓮總醫院發表談話，感謝全國一起投入救災，展現「台灣社會良善的一面」，加速搜救進度。 （記者王峻祺攝）

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，工程單位3日著手進行事故車廂拖移作業。 （記者羅沛德攝）

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，工程單位3日著手進行事故車廂拖移作業。 （記者羅沛德攝）

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，工程單位今3日進行事故車廂拖移作業。（記者塗建榮攝）

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，鐵路警察單位今3日在事故車廂拖移作業同時拍照蒐證。（記者塗建榮攝）

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，工程單位今3日將事故車廂拖移。（記者塗建榮攝）

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