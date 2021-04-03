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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》悼念事故罹難者 總統府、行政機關下半旗

    總統府下半旗。（記者羅沛德攝）

    總統府下半旗。（記者羅沛德攝）

    2021/04/03 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號昨日發生出軌事故造成50人死亡、數百人受傷，消息一出震驚國內外。行政院指示，自今（3日）起全國行政機關及學校下半旗3天，以表悼念、追思之意。

    總統府、司法院今早下半旗向事故罹難者表達哀悼。外國方面，美國務院對事故表示深切哀悼，強調願提供台灣一切協助，盼我能在這艱困時刻獲得平靜與慰藉；日首相菅義偉、前首相安倍晉三、英國外相拉布、捷克外交部長等人也在推特發文悼念。

    司法院下半旗。（記者羅沛德攝）

    司法院下半旗。（記者羅沛德攝）

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