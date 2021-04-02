台鐵出軌》蔡總統赴緊急應變中心 下達4點指示全力救援

台鐵408次太魯閣號於花蓮清水隧道發生出軌事故，總統蔡英文赴台鐵災害應變中心了解情況並發表談話。（記者簡榮豐攝）

2021/04/02 17:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，目前已48人死亡，118人輕重傷，死亡人數包含33歲的袁姓駕駛，總統蔡英文下午4點來到台鐵緊急應變中心聽取簡報約40分鐘，衛福部長陳時中陪同，蔡英文除了指示全力救援，也已要求運安會全力釐清事故原因，並且一定會公開說明，也希望罹難者能安息，受傷者早日康復。

蔡英文到台鐵災害應變中心了解情況後，發表談話，內容如下：

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很遺憾在連假第一天發生事故，並造成重大傷亡，國人都同感哀傷，今天上午接獲通報後，就跟行政院蘇院長進行討論，討論之後指示相關單位積極應變，交通部長林佳龍跟蘇貞昌院長都趕赴花蓮，我在應變中心了解救難跟後續情況。

來之前有跟人在現場的蘇院長通了電話，蘇院長就現場情況進行解說，目前現階段（政府）將傾全力搜救，在今天的應變中心簡報中，我們給應變中心同仁，有4個重要指示，在這邊也同時對國人同胞說明。

首先是會持續盡全力搶救，事故發生以後，在第一時間就成立一級災害應變中心 還有前進指揮所來處理所有搶救事務，消防等各單位都積極投入救難，還有國軍救援，也謝謝很多縣市秉持救難第一，派遣搜救隊，請所有參與救難的同仁，持續努力。

第二點則是將全力協助死傷者的家屬，衛福部已經啟動大量傷病患緊急救助機制 ，醫療院所正全力救助傷患，對於不幸罹難的乘客，也請相關單位協助家屬處理後事。

第三點則是請所有相關單位在未短時間內調度交通，對於連假的交通運輸需求積極應變，並且盡速搶修鐵道，這段時間接駁造成不便，也請旅客體諒。

第四點會徹查事故的原因，對於年輕駕駛殉職，國人非常悲痛，已要求運安會釐清事故原因，並跟各界公開說明，但在真相沒有釐清前，不要有過度的揣測跟指控，希望各單位全力以赴 希望罹難者安息 受傷者早日康復。

此次台鐵408次太魯閣號出軌事件為台鐵史上傷亡最嚴重的意外、事故死亡人數第3高，早上7時11分從樹林開往台東的408次太魯閣號，車上載有約350名乘客，約9時28分在清水隧道南端出口外遭一從山坡滑落、未拉手剎車的工程車撞上，造成車輛擦撞隧道壁，第2、3節車廂出軌、4至5節車廂變形，3到8車卡在隧道內，呈現前後擠壓的情況，目前1-4節車廂的人員已經全部救出，消防員正進入第8節車廂搶救，國防部的第二作戰區指揮部也趕赴現場開設前進指揮所，並持續增派兵力及裝備馳援。

晚上7點台鐵也將舉行記者會，公布相關死亡、受傷乘客名單。

台鐵408車次太魯閣號出軌。（民眾提供）

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