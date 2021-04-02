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    台鐵出軌》感動！搭上事故車輛逃過一劫 母見子沒事緊抱不放

    母親看到搭乘台鐵408車次太魯閣號事故車輛的兒子劫後餘生，衝上前緊緊擁抱，畫面令人動容。（楊先生授權提供）

    母親看到搭乘台鐵408車次太魯閣號事故車輛的兒子劫後餘生，衝上前緊緊擁抱，畫面令人動容。（楊先生授權提供）

    2021/04/02 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號今早驚傳嚴重事故，釀成至少48死118人輕重傷的慘劇，有位楊姓計程車司機載到了當時從事故車輛倖存下車的父子，將乘客送抵吉安鄉家中後，母親衝出緊抱孩子，嘴裡說道：「擔心死了，太好了，沒事就好…」劫後餘生的感人場面令人動容。

    根據楊先生的臉書貼文，他表示今日下午載到了台鐵408車次太魯閣號轉乘遊覽車倖存的黃姓父子，想要前往吉安，父子臉上仍帶著劫後餘生的驚恐，和楊姓司機娓娓道來出軌意外的來龍去脈。

    黃先生表示：「那火車就突然剎車，發出了強烈尖銳、刺耳的聲音，我們買站票坐在地上的人，就直接順走道向前滑了七、八排，一群人東倒西歪擠成一團！接著就是巨烈的撞擊！」，他心裡有預感，肯定是出大事了。

    黃先生說道，由於自己身處靠後的車廂，還有門能出來，卡在山洞的車廂，有的人破窗逃生，有的人爬屋頂，有的人滿身血，還有一些在尋找親人，有4、50輛救護車進進出出，還有位被救出的孩子嘴裡喃喃說道：「我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命！」場面令人鼻酸。

    楊先生最終將黃姓父子送達吉安鄉的目的地，只見媽媽衝出來將兒子擁入懷中，嘴裡說道：「擔心死了，太好了，沒事就好…」，母子情深相擁而泣的畫面，讓人不禁紅了眼眶。

    台鐵408車次太魯閣號，今早驚傳花蓮秀林鄉的清水隧道出軌，造成至少48人死亡，118人輕重傷。（記者王峻祺攝）

    台鐵408車次太魯閣號，今早驚傳花蓮秀林鄉的清水隧道出軌，造成至少48人死亡，118人輕重傷。（記者王峻祺攝）

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