台鐵出軌》明隧道廠商工程車溜逸撞列車 駕駛失聯

台鐵408車次、太魯閣號今在花蓮出軌。（記者王峻祺攝）

2021/04/02 11:28

［記者王峻祺、王錦義、花孟璟、游太郎／花蓮報導］台鐵408車次、太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發後，原預計9點39分抵達花蓮火車站，未料在花蓮秀林鄉的和仁至崇德間車出軌，計有2車廂出軌、部分車廂傾斜倒在山洞內；列車上的第4車廂及第5車廂，需要破壞器材救援，已傳出4人無生命跡象、3人重傷，約20幾位乘客受傷搶救中。

台鐵已緊急派員前往勘查，花蓮縣消防局獲報也投入搶救，班車全部誤點，台鐵將啟動接駁，根據梁姓乘客表示，有很多人受傷，車廂變形在卡山洞裏，黑漆漆、車門完全開不了。

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台鐵表示，出軌原因疑是工程車侵入路線導致出軌，非列車本身出軌，不過究竟是車子從隧道上面路旁掉下來，還是直接闖軌，還要再釐清。事故現場有看到車牌跟車子底盤，但沒看到工程車駕駛；初步了解，當時台鐵大清水路段正在施行明隧道工程，未料施工廠商工程車沒有停好，從上方溜逸滑落軌道，釀成太魯閣號出軌悲劇，不但衝擊清明疏運更造成旅客死亡，台鐵將向廠商求償。

目前新北市已啟動支援，共20多輛救護車進行救護，花蓮縣也啟動收容大量傷患救護機制。

據當時坐在第一節車廂乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，才知道原來是發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上蘇花公路。

花蓮縣消防局表示，列車上也剛好有救護人員，第一時間協助救援，幫忙安置輕傷民眾，但目前仍有50人受困車廂內。列車共8節車廂，搭車乘客約350人，1至4車廂約80至100人，輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，5至8車廂因變形無法順利進入，持續搶救中。

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