護理師恨醫師男友劈腿 臉書痛罵「披著白袍的狼」判賠

黃姓護理師恨醫師男友劈腿，臉書上張貼「披著白袍的狼」等多篇發文，最後判賠10萬元。（記者蔡彰盛攝）

2021/04/01 00:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓外科醫師網路交友認識黃姓護理師，雙方交往期間黃女懷疑他劈腿，憤而用黃男另名女友英文姓名另設臉書帳號，展開一連串毁譽報復行為，發表多篇以「渣男」、「披著白袍的狼」、「多劈」等用語影射黃男欺騙多名女子感情的貼文，甚至寄女性内衣與保險套到黃男住所與工作場所，收件人寫「新竹ＸＸ醫院精神外遇科黃先生收」，新竹地院民事庭認為，黃女復仇行徑不僅侵害黃男隱私權，其文字內容亦足以貶損黃男名譽，自已反而構成不法侵害醫師隱私權及名譽，不能以其感情受創卸責，最後判黃女需賠償10萬元，並需在臉書張貼道歉聲明3天。

黃姓外科醫師指控，與黃女透過交友軟體認識，雙方偶有親暱互動，但關係始終處於不公開且不干涉彼此之狀態。由於二人對此曖昧關係認定有落差，後來因故生隙，黃女即以黃男配偶（當時仍為女友身分）的英文姓名及黃男照片，在臉書設立帳號，偽充黃男女友而展開毁譽報復行為，發表多篇以「渣男」、「披著白袍的狼」、「多劈」等用語影射黃男的貼文，刻意營造黃男利用其醫師身分欺騙女子感情，甚至自導自演而虛構黃男與多名女子有不正當關係情節。

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黃女利用臉書「按讚」、「分享」及「加好友」等手段，以及臉書好友推薦等功能，將黃男友人或同事加為好友，且因此臉書帳號貼文内容聳動而腥羶，致在黃男社交圈內迅速散布，黃男因而受到諸多來自朋友及同事間探詢而須不斷澄清，以致個人形象及社會聲譽貶損，長期以來實不堪其擾。

2019年5月黃女到黃男宿舍過夜，趁黃男熟睡時偷看他手機，並抄錄黃男臉書電子信箱及交友軟體等帳號密碼，且拍攝他證件及通訊軟體LINE中與他人對話紀錄，逕行將對話紀錄截圖張貼在臉書頁面上，以影射黃男慣用同樣手法在網路上結識女子。部分貼文甚至揭露黃男車牌、身體特徵或指稱性癖好等資料，讓黃男遭長官關切、並成為醫界、同事間議論話題而倍感羞辱。

2019年12月黃女分別寄女性内衣與保險套到黃男住所與工作場所，其中保險套包裹收件地址甚至註明為「新竹ＸＸ醫院精神外遇科黃先生收」，為此黃男決定向黃女要求30萬元精神慰撫金，並在他個人臉書與IG刊登道歉啟事，且需將内容投稿至臉書「靠北護理師」社團，以回復其名譽。

黃女則說，2016年11月間透過網路交友軟體而認識黃男，她用情專一，二人密切交往2年半之後，2019年5月無意間從黃男臉書發現，他竟同時與其他女性密切交往，深覺感情受欺騙，而決心離開，黃男非但未作任何解釋，且常奚落她，造成她二度傷害，她在反擊、報復下才有了這些貼文。她說黃男曾Line「真的對不起，我錯了」、「一切都是因為我不尊重你對我的感情，才造成你無比的傷害，再怎麼都是我的錯，對不起。因我而起的其他傷害，我會好好整理，有什麼怨懟可以直接傷害我。」

法官發現黃女的貼文包括「他都用交友軟體約炮招數都一樣…約見面約炮。一票傻女孩被拍X愛照跟性X影片還不自知。還把別人肚子搞大。」、「怎麼可以說謊臉不紅氣不喘？披著白袍的狼！」、「最愛窩邊草」、「渣男生日快樂」、「看到這些女孩，真心覺得可憐。繼我們分手後，黃先生欺騙感情，只是拿來洩慾用。真的無比的骯髒。」「在此呼籲，請各位姊妹們不要被黃渣洗腦！今天要不是他多劈、欺騙感情，也不會激起那麼多人憤恨…」。

最後法官判黃女需賠償黃男10萬元，並需將道歉聲明張貼於其臉書社群網站個人頁面首頁3天。

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