終結被害人申請補償金噩夢！ 4/1起不再發傳票偵訊

高檢署書記官長吳怡明表示，犯罪被害人補償新措施將從4月1日起上路。（記者吳政峰攝）

2021/03/31 23:07

〔記者吳政峰／台北報導〕死亡、重傷害與性侵案件的犯罪被害人及家屬，除了要面臨被害的痛楚，在申請犯罪被害補償金時，又得收傳票出庭作證，遭到二次傷害，心裡猶如刀割，受害的小燈泡母親、立委王婉諭就說過，申請犯罪被害補償看似合理，卻是噩夢的開始。高檢署為了保護這群弱勢者，決定更改作業流程，4月1日起將不再發傳票偵訊，改發「出席通知」，地點則從偵查庭改到「會客室」。

高檢署書記官長吳怡明表示，犯罪被害人保護議題近年來受到各界重視，其中補償金的審議方式偏向以「刑事偵查」的方式辦理，往往增加被害人緊張與焦慮感，甚至誤解自己是被調查的對象，易造成二度傷害。

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吳怡明指出，本次高檢署研議修正補償審議通知方式及開庭模式，其中通知方式部份改變過去「刑事傳票」作法，換成「出席通知」，只記載案號，不寫出罪名。同時將信封與通知格式更名、翻新，隱匿內容，並將文字放大改以口語的語句呈現。另外標誌出承辦人員與犯保分會聯絡電話，讓被害人有問題時可以即時詢問。

針對開庭模式部分，吳怡明強調，過去的報到地點在法警室，4月1日起，改在各地檢署的犯保協會辦公室，讓犯保人員提供指引與說明，並在需要時提供茶水及全程陪伴。此外，詢問地點也由原本的偵查庭改至溫馨談話室等空間，希望以同桌傾聽的方式，降低被害人的緊張焦慮，提供更貼近需求的服務。

吳怡明強調，補償金所受理的案件為死亡、重傷害與性侵等三大案類，為了避免有犯保人員不清楚新制，日前高檢署也派人到各地檢視查，確認都已準備好上路，相信未來能夠在協助被害人的同時，制度不再冰冷。

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