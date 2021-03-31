無性交就不算婚外情？法院打臉小王 綠帽夫獲賠10萬

陳姓男子狂追有夫之婦，女方向丈夫坦承「我背叛了」，陳男雖堅稱「並無性交或肉體接觸，不算婚外情」，但高等法院檢視林妻和陳男互相示愛對話等事證，認定兩人確已有婚外情關係，判陳男應賠償10萬元確定。（資料照）

2021/03/31 23:58

〔記者楊國文／台北報導〕新北市林姓男子，不滿陳男砸大錢追求妻子、還拍攝示愛影片表達濃濃愛意，林妻被逼問後坦承「我背叛了」、「我的錯」，林男氣得狀告陳男並求償100萬元，但陳堅稱「並無性交或肉體接觸，不算婚外情」，高等法院檢視林妻和陳男互相示愛對話等事證，認定兩人確已有婚外情關係，判陳男應賠償10萬元確定。

林男指稱，和妻子2012年3月結婚，育有一子一女，但陳男明知妻子已有婚姻，也不顧他的警告，自2019年5月起仍執意追求妻子到底，包括大手筆贈送10萬元現金、贈送金飾、拍攝示愛影片給她，還傳送如」妳總是佔據我的心」、「妳是我最愛的人」等訊息，他逼問妻子，她也坦承稱「我背叛了」，還回答他「看你痛，我也不好受，是我的錯」，認定陳男已破壞他的婚姻，提告求償100萬元。

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陳男庭訊辯稱，和林妻談得來，是抒發心情的對象，也坦承贈送10萬元現金、金飾，但他強調，和林妻並無性交或股體接觸等親密關係，「只有單純言詞互動，應不算婚外情」。

不過，高院檢視陳男和林妻親密對話內容，雙方不斷示愛，如陳男稱「妳是我這輩子最愛的人，我可以犧牲」、「妳是我的心肝，我想吻妳、抱妳」等，林妻也回應稱「我再也遇不到像你這樣疼我、愛我、疼惜我的人」、「我會好好珍惜這份愛」等，顯示兩人已逾越男女正常分際而有婚外情行為，判陳男應賠償10萬元確定。

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