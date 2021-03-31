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    人妻被小王偷拍性愛片上傳Youtube 連公司同事都看到了

    徐姓男子和1名已婚的人妻交往，開房間嘿咻時還用手機偷拍性交過程。（情境照）

    徐姓男子和1名已婚的人妻交往，開房間嘿咻時還用手機偷拍性交過程。（情境照）

    2021/03/31 22:16

    〔記者楊國文／台北報導〕徐姓男子和1名已婚的人妻交往，開房間嘿咻時還用手機偷拍性交過程，徐因不滿她想分手就將性愛影片上傳Youtube，害她的公司同事都看到，身心受創，狀告徐男並請求法院從重量刑；高等法院今依妨害秘密等罪判徐男1年徒刑；還可上訴。

    檢方起訴指出，徐男自2018年11月起和已婚的人妻小芳（化名）交往，並於隔年3月17日相偕上汽車旅館享受魚水之歡。不料，徐男在小芳不知情情況下，竟以手機偷錄2人性交過程，不久，兩人爭吵，徐不滿小芳有意分手，3月底竟將兩人性愛影片上傳Youtube供不特定人點選觀覽，事後，小芳公司同事看到後告知她，這才驚覺遭偷拍影片外洩。

    令小芳為之氣結的是，影片中，鏡頭刻意從下往上拍，將她的正面拍得一清二楚，讓她在同事間遭異樣眼光，氣得對徐男提告。

    徐男否認偷拍，僅承認上傳影片到Youtube，徐辯稱他和人妻一起洗澡時，自己本來拿著手機開攝影，隨後就按側邊啟動鈕把螢幕關上，以為這樣連同攝影都會關掉，就把手機放在洗手台上，真的不知道性交過程會被拍下。

    不過，法官勘驗影片認定徐男說詞不實，從手機攝影鏡頭、角度，且在性交前，已準確朝向小芳和徐男性行為的位置，而且影片主要的拍攝畫面，亦均為她的正面、動作和表情，可見得均是徐男刻意安排偷拍。

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