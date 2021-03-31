軍官監守自盜國家隊1500片口罩 中校李志交重判10年2月

中校軍官李志交涉嫌監守自盜口罩國家隊口罩販售牟利。（資料照）

2021/03/31 11:22

〔記者張文川／台北報導〕後備指揮部中校軍官李志交，去年2月利用奉派帶隊監督徵用醫療口罩工廠生產、出貨的機會，找昔日同袍上士張政陽開車載走口罩佔為己用或變賣，共侵占口罩國家隊的1500片醫療口罩、賣出1000片，獲利8000元；台北地院今依貪污治罪條例「侵占公用財物」罪，將不認罪且狡辯口罩來自弟弟湯包店的李志交，重判10年2月，而認罪並繳回不法所得的張正陽，則予輕判1年8月，並緩刑3年。可上訴。

判決指出，李志交去年2月18日奉派至「廣鉞淂」口罩工廠擔任帶隊督導官，負責監督、統計、回報口罩產量，卻監守自盜，2月23日、24日兩度指示昔日同袍、上士張政陽開車至工廠，將口罩裝進紙箱載離工廠，李志交向張聲稱要送給長官和朋友。

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同月23日李志交讓張政陽張載走500片口罩，至今下落不明；24日晚間李搭張的車連同1000片口罩，載至國道湖口服務區，以每片8元賣給不知口罩來源的林姓買家，獲利8000元，再由張載李至楊梅火車站讓他下車。

北檢偵結後依貪污治罪條例「侵占公用財物罪」起訴李志交，依「搬運贓物罪」起訴張正陽，但審理期間，檢方將張改列為侵占公用財物罪的共犯；合議庭審理後，也認定2人是侵占公用財物罪共犯。

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