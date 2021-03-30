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    工程師在兒子面前砍死妻子 法官：是家庭悲劇判刑15年

    李男砍死妻子後自殘，送到醫院急診獲救。（資料照，翻攝畫面）

    李男砍死妻子後自殘，送到醫院急診獲救。（資料照，翻攝畫面）

    2021/03/30 21:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市任職於電子業的李姓工程師，去年4月29日懷疑妻子外遇，在兩名兒子面前，持刀狂砍妻子70刀，妻死後自殘，台中地檢署依殺人罪起訴，台中地方法院認為，這是一起家庭悲劇，李男面對婚姻情感生變難題，卻無法化解夫妻歧見而犯下大錯，但他並非遊手好閒之人，仍有教化可能，依殺人罪判刑15年，可上訴。

    這場殺人起因於去年4月29日凌晨，案發時31歲的李男，懷疑30歲的妻子外遇，兩人起爭執時，李男分別持菜刀、水果刀等3把刀子，不顧兒子大喊「爸爸，不要」，在兩名兒子面前狂砍妻子70刀，員警獲報抵達時，李男揮舞水果刀與員警對峙，員警噴辣椒水制服他，見他肚子有自殘刀傷，將他送醫急救，台中地檢署於他出院後聲請羈押獲准。

    檢方事後查出李男有罹患妄想精神症病史，已經服藥多年，但犯案時並未因此導致辨識行為違法的能力喪失，夫妻爭執之因，是李男懷疑妻子外遇，妻子卻對此控訴不堪其擾，再加上李男長期忙著工作，夫妻兩人感情生變，妻子有意離婚，李男卻企圖挽回，妻子仍執意離婚，李男遂更為懷疑妻子外遇，而有同歸於盡念頭，於殺害妻子後自殘獲救。

    台中地院合議庭法官，以「悲劇」看待此一命案，法官認為，李男無法化解夫妻對婚姻的歧見，進而造成大錯，這是一起家庭悲劇，依殺人罪判處徒刑15年，全案可上訴。

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