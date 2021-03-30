鼎興詐貸37億 負責人何英宗判18年

鼎興貿易公司負責人何宗英。（資料照）

2021/03/30 09:41

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦鼎興牙材商詐貸案，認定鼎興負責人何宗英、總經理張譽瀚等人，涉合謀向銀行、民間租賃公司詐貸322次，總金額逾37億元，2016年11月28日依違反銀行法、詐欺取財等罪，起訴何等人。案經台北地院5年密集審理，今判何宗英18年徒刑、張譽瀚12年；至於稍晚到案的鼎興財務主管江美玉被判22年。全案仍可上訴。

北檢調查，2008年起，鼎興發生資金缺口，何宗英等人為維持集團營運，謀議向銀行及民間租賃公司詐貸，由江美玉、張譽瀚向9家牙醫診所、醫院牙科部借用醫師個人或診所簽發的支票，有醫師貪圖每次30萬至100萬元報酬應允、有人則為了開立發票可減稅，也有醫師未收錢，但受人情請託而同意。

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而後，江美玉再指示會計廖立群、何淑麗、黃瑞蓮等人，在無實際交易情況下，偽造買賣合約、統一發票會計憑證等不實資料，甚至偽刻牙醫診所大小章，向新光商業銀行等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司詐貸322次，詐貸金額共37億7488萬7400元；2016年7月，何宗英及鼎興集團的支存帳戶陸續跳票，全案爆發。

檢方指出，何宗英身為鼎興集團負責人，長期以詐欺手法詐得逾37億7000萬元，嚴重衝擊社會經濟秩序、破壞金融體制，且犯後狡辯，對於貸款流向交代不清，推諉責任，惡性重大，建請法院從重量處有期徒刑20年。

至於江美玉，檢方認為江深知何宗英已不管事，遂利用「兩面手法」搬錢，一方面以何宗英的名義指示公司員工向銀行詐貸，再透過江旗下的紙上公司充當「地下錢莊」，借款予鼎興收取重利，最後將上億元不法所得匯往澳洲。

檢方發現，江美玉之所以將錢匯往澳洲，是因為她的子女在該處生活，江2016年7月案發前潛逃澳洲，直到10月25日居留時間將屆才自行返台，被調查局幹員解送北檢歸案，檢察官訊後認為江涉嫌重大，聲押禁見獲准，並認定江的犯行較何更為嚴重，具體求刑25年。

鼎興詐貸案，帳房江美玉利用「兩面手法」搬錢。（資料照）

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