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    獨家》哦哦哦！How哥與大仁哥合作啦！新北防詐宣導再出招

    新北市警局出動警犬與HowHow（右）合作拍片。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局出動警犬與HowHow（右）合作拍片。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/03/29 16:50

    〔記者徐聖倫／新北報導〕「可...可惡！讓我們一起防詐騙吧！」新北市刑警大隊為宣導防詐騙，特請到知名Youtuber「HowHow」拍攝防詐騙宣導短片，讓防詐宣導不再無聊，特意將防詐觀念向更年輕的族群做宣導，除了不要被詐騙，更不要當「車手」，這支影片預計4月下旬上線。

    新北市警方發現，現今詐騙案受害對象多半年齡層較高，因此傳統的防詐宣導，多半著重讓中、高齡族群能自主提高防詐意識，這次請HowHow協助拍片，是希望將防詐觀念也深植網路世代。影片拍攝過程中，除有威風凜凜的霹靂小組以強力破門展現新北警對非法決不寬貸的態度，還有聰明帥氣的警犬展現警犬隊平日精實訓練的成果。

    新北市警局長黃宗仁與How How互動過程中，分享自己攻讀犯防博士的研究經驗；黃宗仁說：「現今預防詐騙，大多都是決戰空中，也就是網路戰，希望能透過 How Fun 的網路聲量，讓年輕族群建立並強化反詐意識。」

    黃宗仁解釋，警方偵辦詐騙相關案件，發現車手總是年輕人，甚至還有未成年，年輕人除了不要輕易被詐騙外，更不要被「騙去當車手」，簡單的工作卻能坐擁高薪，不符合比例，這樣的工作絕對有問題。

    新北市刑警大隊呼籲，民眾謹記「一聽、二掛、三查」反詐騙三步驟，同時遵守「三不原則」，不隨便交付個人資料給詐騙集團，不聽從他人指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，當接獲可疑電話，立刻撥打110或165反詐騙專線查證，避免讓自己的血汗錢白白被騙走。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    知名YouTuber「How哥」（左）與新北市警局長「大仁哥」黃宗仁（右）合作拍片。（記者徐聖倫翻攝）

    知名YouTuber「How哥」（左）與新北市警局長「大仁哥」黃宗仁（右）合作拍片。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局希望能透過HowHow（左）的網路聲量，將防詐宣導深植網路世代。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局希望能透過HowHow（左）的網路聲量，將防詐宣導深植網路世代。（記者徐聖倫翻攝）

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