「死神」PMMA遭濫用去年害死93命 新北市23死居全國之冠

去年濫用PMMA毒品致死的人數，高達93人。（圖：高檢署提供）

2021/03/29 12:24

〔記者錢利忠／台北報導〕在國外有「死神」稱號的中樞神經興奮劑PMMA（俗稱超級搖頭丸，第2級毒品），近年來成為毒品黑市新寵；高檢署統計，僅針對濫用PMMA致死的數據，去年就有93人，平均年齡僅28.3歲，且體內平均含有4種毒品，若加上施用新興毒品的死亡人數，共143人死亡，顯示混用毒品情況嚴重，其中新北市轄區的新北地檢署相驗23例，居全國之冠。

法醫研究所表示，PMMA（副甲氧基甲基安非他命）與搖頭丸（MDMA）有類似的迷幻效果，因製程快、成本低，常被當成搖頭丸替代品，由於PMMA的毒性作用較慢，摻入咖啡包內施用時易因喝完沒立即感覺，而一包接著一包喝，最終導致施用過量，若濫用超過50毫克，致死率將近百分之百，觀察近年來濫用PMMA的死亡案例，大都是以咖啡包的形式沖泡喝入，其中還摻入3至4種成分不明的新興毒品，包括俗稱喪屍藥的卡西酮類毒品（浴鹽、喵喵）、一粒眠及愷他命等。

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高檢署統計，去年濫用PMMA導致死亡的案件，從1月開始逐漸上升，5月達到最高峰，之後慢慢下降，到了接近跨年的12月，又有升溫的趨勢，全年合計共93人死亡。而國內濫用PMMA致死的最年輕案例，年僅16歲，基隆2名高職生在家施用PMMA後，出現抽搐、發抖及胡言亂語等症狀，送醫後均不治，警方則在2人住處找到毒咖啡包殘渣袋。而為了有效反毒，高檢署除了拉高與國際合作緝毒的敘獎比率，更重視溯源，以基隆2名少年濫用PMMA死亡一案為例，即由基隆地檢署溯源調查毒品來源中。

另根據去年查獲各級毒品的總量，合計8155.5公斤，其中3、4級毒品占大宗，第4級毒品占6成最多，達4797公斤，比2019年查獲的2867公斤大幅增加；第3級毒品1608.3公斤，則比2019年的4327.7公斤減少。

有鑑於3、4級毒品氾濫的問題，立法院會已三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，調降持有3、4級毒品論刑的重量，修正前的標準為持有淨重20公克，修正後調降為持有5公克以上即論刑，持有第3級毒品可處2年以下徒刑，得併科20萬元以下罰金；持有第4級毒品可處1年以下徒刑，得併科10萬元以下罰金。

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近年來濫用PMMA的死亡案例，大都是以咖啡包的形式沖泡喝入，其中還摻入3至4種成分不明的新興毒品，包括俗稱喪屍藥的卡西酮類毒品（浴鹽、喵喵）、一粒眠及愷他命等。 （圖：高檢署提供）

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