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    南市議會涉詐助理費又1人 國民黨議員王家貞遭搜索

    國民黨台南市議員王家貞。（資料照，記者蔡文居攝）

    國民黨台南市議員王家貞。（資料照，記者蔡文居攝）

    2021/03/29 11:40

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員王家貞被控涉嫌詐領助理費，台南檢調單位今天上午前往王家貞位於東區的服務處、住處及市議會研究室等地同步搜索，並帶回多人進行偵訊。這已是台南市議會這1年多來，第7起現、卸任議員涉詐領助理費遭到偵辦，比例相當高。

    今天上午7點多，大批檢調人員赴台南市議會議員研究室等地同步執行搜索，在市議會約停留1個多小時後離去，而引起議會員工側目，大家議論紛紛。

    王家貞為現任資深的台南市議員，從政20餘年，擔任多屆台南市議員，以「俠女」自稱，活耀於台南政壇。她先前曾意外落選而中斷連任，目前為2連任，曾多次擔任台南市議會國民黨團書記長，目前則擔任黨團發言人。

    台南市議會目前共有56位議員，自去年初以來，南市議會共有無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨籍市議員洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨籍前任議員曾順良等7人涉及詐領助理費遭到檢調偵辦或起訴。

    根據地方民意代表費用支給條例的規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元。議員提報議會名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中。先前涉案的議員，多數被控涉虛報人頭等方式詐領助理費而遭到調查。

    南市議會國民黨團副書記長、市議員蔡育輝表示，全國各地已有多名議員因助理費問題頻遭調查，中央應該修法，該費用的使用更彈性，同時也應規定以親友擔任助理名額，法律見解也應一致，以免動不動就觸法。

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