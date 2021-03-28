為閃前方自撞事故減速 他反遭後方酒駕男追撞

紅色福斯小鋼炮昨天下午4時餘，由林口往龜山方向，在行經忠義路一段和光華路口時，疑似過彎失控自撞安全島後停下，照片中右方的黃姓男子駕車經過減速，反遭涉嫌酒後駕車的鍾姓男子先追撞右後方，鍾男又擦撞福斯的左方，造成2次事故。（記者陳恩惠翻攝）

2021/03/28 18:31

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市龜山區忠義路一段和光華路口，在60秒之內，先後發生失控自撞安全島占用外線車道事故，後方駕駛為閃避而減速慢行時，反遭疑似疏於注意前方狀況且酒測值超標的第3輛車駕駛人一路追撞，造成現場發生二次交通事故，至於肇事責任的釐清，仍由桃市龜山警分局交通分隊調查中，所幸並未造成駕駛或乘客的傷亡，不過酒測值超標的鍾姓男子先依公共危險罪送辦。

龜山分局說明，24歲劉姓男子昨天下午4時30分許，駕駛紅色福斯小鋼炮由林口往龜山方向行駛，行經龜山區忠義路一段與光華路口時，疑似車速過快，過彎失控撞上汽車與機車道之間的安全島，造成車輛毀損，停在外側車道上。

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警方說，53歲黃姓男子駕著深色豐田汽車搭載家人行經內側車道時，發現劉男自撞停在外側車道後，於是減速通過，詎料，右後方突然遭到駕著福特汽車的28歲鍾姓男子追撞，沒想到鍾男追撞後未停，又再次擦撞劉男的車，造成二次車禍，所幸連續2起交通事故均無人受傷，依規定實施酒測後，其中鍾男酒測值超過法定標準，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲用路人，駕駛車輛除應遵守道路速限、注意車前狀況，更請勿酒後駕車，避免是類情形發生。

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