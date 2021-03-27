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    女子網路詐賣口罩一時爽 獲1萬7千元判2年

    楊女利用拍賣軟體，謊稱可販售口罩訊息，詐騙1萬7350元，彰化地院依網際網路對公眾散布詐欺取財罪，共6罪，判處楊女2年徒刑。口罩示意圖。（記者陳冠備攝）

    楊女利用拍賣軟體，謊稱可販售口罩訊息，詐騙1萬7350元，彰化地院依網際網路對公眾散布詐欺取財罪，共6罪，判處楊女2年徒刑。口罩示意圖。（記者陳冠備攝）

    2021/03/27 15:10

    ［記者陳冠備／彰化報導］彰化一名20歲的楊姓女子缺錢花用，竟動起歪腦筋，在拍賣軟體佯稱「有口罩可供販售」，致6位民眾信以為真，分別匯出600元至1萬元給楊女，共1萬7350元，有民眾發現遲遲等不到口罩才知受騙，憤而報警。彰化地院審理，依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，共6罪，判處楊女2年徒刑。楊女輕視防疫規範進行詐騙，也讓自己受到司法嚴厲的懲罰。

    判決書指出，楊女明知衛福部於去年1月間公告武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為第五類法定傳染病，並開始徵用國內口罩及限制購買，覺得有機可趁，便從2月初起，在旋轉拍賣網站上以個人帳號「dora 2522」公開張貼「有口罩可供販售」等不實訊息。

    由於當時口罩洛陽紙貴，楊女販賣口罩訊息一貼出，不到48小時就吸引6位民眾購買，分別匯出600元至1萬元不等至楊女帳戶，共1萬7350元，楊女再前往提領贓款得手，但卻從未寄出口罩，後來有民眾質疑才知遭騙報警。

    楊女坦承所為，因一時缺錢才鋌而走險。彰化地院審理，楊女利用口罩被列為管制物品之機會，詐取他人財物，犯罪別有心機，且楊女亦有多次詐欺記錄，審酌考量被害人受騙金額多寡，共6罪，採一罪一罰，1年3月至1年8月不等，合併執行2年徒刑，並沒收犯罪所得。

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