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    外役監管理員接受招待上酒店 淪受刑人小弟幫傳話

    花蓮自強外役監獄爆發管理員接受招待。（取自google地圖）

    花蓮自強外役監獄爆發管理員接受招待。（取自google地圖）

    2021/03/26 16:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕位於花蓮的自強外役監採開放式管理，未料胡姓與張姓2名戒護科管理員（案發後轉職），竟涉嫌接受招待上酒店，淪為受刑人小弟，幫忙夾帶物品並傳遞訊息。花蓮地院依觸犯貪污罪判胡員8年刑、張員2年6月，懲戒法院25日認定兩人違失情節重大，判胡、張兩人撤職，並分別停止任用公務員3年及1年，可上訴。

    判決指出，胡員經人介紹，結識楊姓受刑人的助理，楊男雖然認為胡員不是他這組的管理員，對其假釋沒有幫助，惟擔心遭到刁難，便同意助理出錢招待他上酒店。

    胡員不只接受招待上酒店，還收受價值逾萬元的海鮮禮盒，此後，他便開始對獄中的楊男噓寒問暖，還請楊男所屬的單位特別關照，甚至自稱曾在假釋會議中幫楊說話。而張員透過介紹，也接受飲宴與住宿，幫忙夾帶物品與傳遞訊息。

    另名王姓受刑人得知胡員好說話，偷偷致贈價值2萬8730元的現金、菸酒及檳榔，請他幫忙傳遞訊息給外面的親友。

    懲戒法院認為，兩人身為公務員，卻未秉持誠實清廉，反收受受刑人招待，觸犯刑罰與公務員服務法等相關規定，重創政府信譽與公務員的形象，評議後判兩人撤職，胡員停任公務員3年、張員停任1年，可上訴。

    刑事部分，花蓮地院認為，胡、張二人僅圖一己之私，嚴重危害國家公務員形象，考量胡員雖然有繳回犯罪所得，但僅承認部分犯罪事實，迄今仍對其餘犯行飾詞否認，犯後態度並非良善，判刑8年。張員承認全部犯行，繳回犯罪所得，犯後態度尚佳，判刑2年6月，另判3個月可易科罰金之刑，可上訴。

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