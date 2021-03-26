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    首頁　>　社會

    每票5千到8千元！彰化田中農會選舉4人涉賄交保

    彰化田中農會傳出賄選，農會代表候選人涉嫌以每票5000元至8000元行賄，彰化地檢署獲報偵查，4人涉賄交保。（彰化地檢署提供）

    彰化田中農會傳出賄選，農會代表候選人涉嫌以每票5000元至8000元行賄，彰化地檢署獲報偵查，4人涉賄交保。（彰化地檢署提供）

    2021/03/26 12:58

    ［記者陳冠備／彰化報導］抓到了！全台基層農會近期進行改選，彰化縣地檢署獲報，田中鎮農會農會代表選舉，有候選人涉嫌以每票5000元至8000元行賄農會會員，檢方25日傳喚蕭、蕭、陳、陳4名代表候選人（3當選、1未當選）、選民會員16人，共20人到案說明，多人坦承收受賄款，檢方訊後，4名候選人均被依違反農會法，分別以3萬元到10萬元不等交保，選民均請回。

    彰化縣田中鎮農會前總幹事曾昭英退休，地方派系角逐寶座蠢蠢欲動，共有3人登記候聘總幹事，選前即賄聲賄影不斷，本月12日，農會三巨頭競選落幕，不過買票傳聞聲浪未歇，彰化地檢署近日掌握明確情報，農事小組代表候選人，涉嫌以現金5000元至8000元行賄會員，檢方立即成立專案小組，25日由檢察官何蕙君、王元郁、蔡奇曉及陳宗元指揮雲林縣、彰化縣調查站及田中警分局等，傳訊20人到案說明。

    彰化地檢署表示，經查田中農會3名當選蕭姓（47歲）、蕭姓（72歲）、陳姓（71歲）代表，與陳姓（68歲）落選代表候選人，涉嫌在2月21投票日前夕，分別對選區內16名農會會員行賄，每人從5000元至8000元不等，但有1人拒收賄款。檢方偵訊後15名會員坦承收賄，並查扣賄款2萬元。

    檢方指出，2名蕭姓代表各以10萬元、5萬元交保，陳姓代表6萬元交保，落選的陳女則以3萬元交保，其餘選民均請回。檢方也說，賄款款項來源有無涉及當選理監事，仍再進一步擴大偵查釐清。

    農會代表賄選，選出的理事、理事長及後聘的總幹事，是否失效？對此縣府農業處表示，基層農會改選，若農事小組長、會員代表涉嫌賄選而當選，經司法判決有罪確定後可依法解職，除非確認賄款來自理、監事，否則不影響已當選理監事行使職務資格。

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