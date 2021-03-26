中信兄弟教練陳江和被控爆粗口傷人 中檢不起訴

台中地檢署認為，無證據顯示陳江和傷人，罵人言詞雖粗俗，但沒減損謝男人格評價，裁定不起訴。（資料照）

2021/03/26 12:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕中信兄弟首席教練陳江和，去年被兄弟隊的謝姓體能總監指控，辱罵「你是在報告三小」、「你滾回美國」，還動手掐脖子，導致謝頸部受傷、罹患焦慮等心理情緒障礙，台中地檢署認為，證人指稱未見陳江和施暴，謝男的頸部傷勢與自稱的焦慮症狀，也無證據顯示與陳江和有關，陳男用詞雖粗俗，起因卻是選手訓練與調配意見相左，上述言詞也沒有減損謝男人格的評價，據此裁定陳江和不起訴。

不起訴書指出，謝男去年向士林地檢署提出妨害名譽與傷害罪告訴，因案發地是台中市洲際棒球場，由士林地檢署轉台中地檢署偵辦，謝男指控說，去年6月27日中午12時許，在球場會議室起爭執，陳江和動手掐他的脖子，辱罵「你是在報告三小，你不適任，這是台灣，你滾回美國」，造成他脖子受傷與焦慮等情緒障礙。

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台中地檢署偵查後認為，沒有證據證明陳江和有動粗施暴等傷害犯行，陳於偵查中說，謝男主動靠近他，他口頭警告「不要再靠過來」，且用手阻擋繼續靠近的謝男，其他教練就把兩人拉開，1名球員作證說，沒有見到陳江和用手掐謝男，至於謝男脖子的挫傷，檢方認為，雖有醫院的證明，但已距離案發23小時以上，難以證明與陳江和有關。

謝男宣稱罹患焦慮等情緒障礙，檢方認為，謝男僅有1天的看診紀錄，且長達半年時間，卻只有門診一次，違反疾病就診的常理，也不能證明他的情緒心理障礙，與此案有關。

公然侮辱部分，檢方也認為，兩人對選手訓練等意見相左，陳江和雖用詞粗俗不堪，讓謝男有難堪感受，但用意並非侮辱，也沒有對謝男社會人格評價造成減損，據此裁定不起訴，可再議。

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