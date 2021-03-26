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    醉心改造槍彈被查獲 竟稱「地方亂 角頭多 有槍防身才安全」

    劉嫌自製如同掌心雷大小的改造手槍。（記者劉慶侯翻攝）

    劉嫌自製如同掌心雷大小的改造手槍。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/03/26 09:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕在新北市泰山經營鐵工廠的劉姓男子，長期醉心改造槍械，結果被台北市刑警大隊偵八隊查獲，起出10把改造槍枝和械彈，其中還有一支如同掌心雷大小的改造手槍，是他自行利用鋼材打磨製成。警方訊問他製槍動機，他居然回說「地方太亂、角頭太多，有槍防身才覺得安全」。訊後被警移送法辦。

    警方調查，42歲的劉嫌，高中畢業退伍後便繼承家業，從事鐵工廠事業，晚上員工下班後或他閒暇時，便躲在他用廠房隔出的工作室，利用網路教學知識嚐試改造槍械。

    北市刑大偵8隊是接獲情資指稱有鐵工廠從事改造槍械販賣牟利，警方獲報全副武裝上門查緝，當場查扣10把改造槍枝、21顆子彈以及改槍工具，其中還有一把劉嫌模仿掌心雷改造自製的「迷你手槍」。

    警方為清查劉嫌有無對外販槍情事，清查發現劉嫌有些已改造好的槍枝在2017年就已改造成功，顯示應無暗中販槍情事，劉嫌則承認他是購得玩具槍和空氣槍後，再利用鐵工廠剩餘的廢材，自行磨切槍管改造，只有自己持有，否認有販賣。

    劉嫌警訊中供稱，他是因所住的地方太亂，所以才會改造槍枝防身，更直言「這樣才有安全感」，警方訊後依槍砲罪嫌移送地檢署偵辦。

    42歲的劉嫌。（記者劉慶侯翻攝）

    42歲的劉嫌。（記者劉慶侯翻攝）

    10把改造槍枝、21顆子彈以及改槍工具。（記者劉慶侯翻攝）

    10把改造槍枝、21顆子彈以及改槍工具。（記者劉慶侯翻攝）

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