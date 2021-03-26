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    首頁　>　社會

    連兩起車禍奪走家族5命 19歲小媽媽苦撐仍情緒潰堤

    根女在苗栗縣車禍後，在童綜合醫院住院治療逾1個月。圖中人物與本新聞無關。（記者張軒哲攝）

    根女在苗栗縣車禍後，在童綜合醫院住院治療逾1個月。圖中人物與本新聞無關。（記者張軒哲攝）

    2021/03/26 09:19

    〔記者張軒哲／台中報導〕苗栗縣南庄鄉賽夏族根家一個月內發生2起死亡車禍，共奪走5命，僅留19歲根姓小媽媽獨活。根女骨盆骨折手術後，仍在梧棲童綜合醫院住院，昨日剛拆完骨釘，近日靠信仰支撐，但想起2名兒子仍情緒潰堤。

    根家四代都是賽夏族人，19歲根女的風姓母親也是南庄賽夏族人，根女與屏東三地門鄉許姓丈夫交往約5年，產下2子，長子從母姓，去年登記結婚，夫妻經濟雖不寬裕，但一家和樂。許男平日與岳父母同住南庄，他主要從事道路鋪瀝青工作，也會跟著岳父打零工貼補家用。

    上個月24日許男酒後開著逾20年喜美轎車帶著妻子跟1歲次子外出，返家途中行經三灣鄉發生車禍，許男與1歲次子慘死，根女重傷住院。根女17歲就讀高職的妹妹，相當疼愛根女的2歲長子，本月20日根女的伯父載根女的妹妹、2歲長子前往梧棲童綜合醫院探病，回程在西濱快速道路遭混凝土車撞上，轎車火燒車，奪走3人性命，也讓一個月痛失5名至親的根家留下極大的傷痛。

    院方今日指出，根女住院1個月來，由媽媽照顧，爸爸偶爾會從南庄來探視，原住民比較樂觀，全家靠教會信仰力量支撐，根女昨日剛拆完骨釘，目前還無法下床行走，但想起2名稚子，她仍悲從中來，淚流滿面，讓醫護人員為之鼻酸。

    本月20日根女的伯父載根女的妹妹、2歲長子前往梧棲童綜合醫院探病，回程在西濱快速道路遭混凝土車撞上，轎車火燒車，奪走3人性命。（資料照）

    本月20日根女的伯父載根女的妹妹、2歲長子前往梧棲童綜合醫院探病，回程在西濱快速道路遭混凝土車撞上，轎車火燒車，奪走3人性命。（資料照）

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