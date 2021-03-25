何如芸控老公出軌求償500萬 聲請傳喚夫和小三出庭做證

女星何如芸。（資料照）

2021/03/25 12:11

〔記者張文川／台北報導〕資深藝人何如芸與丈夫、花蓮美侖大飯店董事王敏錡婚變，離婚官司還在進行中，何如芸另案指控丈夫外遇其女性友人「Molly」何欣穎長達7年之久，被媒體拍到兩人多次出雙入對打高爾夫球、出國旅遊，侵害她的配偶權，對2人提告求償500萬元；台北地院今開庭，何如芸請求傳喚王敏錡與何欣穎作證，王與Ｍolly的律師則反擊何如芸是「先射箭再畫靶」，只憑媒體報導就提告，卻未提出任何侵權的具體事證，反對傳喚被告當證人。

何如芸指控，Molly於2016年成為美侖飯店員工，她竟然不知情，Molly還和丈夫公開出雙入對多年，自己別說妻子、連做人的基本尊嚴都沒有，後來還被週刊拍到2人相偕聚餐、打球，7年間共赴夏威夷、法國旅遊逾10次，還將財產送對方，讓她感到情何以堪。

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何如芸請求法官傳喚王敏錡與Molly到庭作證，並聲請調閱2人入境紀錄、財產資料，查明2人一同出國次數和地點，並傳喚同行出遊的友人說明2人互動情況。

王敏錡與Molly的律師反駁指何如芸「先射箭再畫靶」，至今沒拿出具體事證，而是先接受媒體採訪後，再將相關新聞報導當證據，未能舉證王敏錡將財產、不動產贈與Molly，僅憑傳聞就要調閱財產、入出境等隱私個資，是在利用訴訟手段侵害隱私權，反對法官准予調閱。法官定5月31日再開庭。

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