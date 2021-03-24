高市接連發生工安意外 針對120處拆除工地巡查

高雄市工務局針對120處拆除工地進行巡查。（記者葛祐豪攝）

2021/03/24 16:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市近來接連發生多起建築工地的工安意外，工務局長蘇志勳強調，為加強建築拆除工程的施工安全，將針對120處拆除工地進行巡查。

高雄市鹽埕區五福四路旁的舊華王飯店大樓工地，昨天進行建築物拆除工程時，發生怪手機具傾倒，倒掛在13樓外牆，釀成工安職災。

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高雄市工務局今天偕同高雄市土木技師公會技師，至現場指揮施工人員，已於上午11時，將怪手移置到1樓空地位置，並要求拆除廠商持續派員加強警戒。

高雄市工務局長蘇志勳表示，為加強建築拆除工程的施工過程安全，建管處與專業公會技師，將針對120處拆除工地進行巡查，預計今天完成「墜落防止、倒塌、施工架」等項目檢查，巡查列有缺失的建築拆除工地，將要求拆除業者限期改善，並列管複查至改善完成。

若未能改善的建築工地，則依建築法規定，除勒令停工外，處拆除人1萬8千元以上、9萬元以下罰鍰。

由於高雄市近來接連發生多起建築工地的工安意外，副市長林欽榮將提前一個星期，於下週第二度召開8大營建業公會研擬的「高雄市加強建築工地安全實施方案（草案）」會議，，希望能及早定案，頒布實施，以要求業主、營造業、營造工人等，更落實工地安全，發揮營造業的自律勞安運動。

舊華王飯店大樓工地，昨天進行建築物拆除工程時，發生怪手機具傾倒，倒掛在13樓外牆（右）。今天已將怪手移置到1樓（左）。（圖由高雄市工務局提供）

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