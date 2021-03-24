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    富豪與已婚女生下兒子 法官想不通：他密報通姦被求償

    趙姓設計師買車搞上已婚女業務綠帽老公氣炸要兩人賠600萬，法官判賠48萬元。示意圖（資料照）

    趙姓設計師買車搞上已婚女業務綠帽老公氣炸要兩人賠600萬，法官判賠48萬元。示意圖（資料照）

    2021/03/24 13:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕趙姓室內設計師事業有成，他為了犒賞自己去買雙B等級的名車，車子買到手，馬姓女業務也跟他上床，還幫他生了個兒子，卻沒想到「買一送二」的大好結局，竟是建立在謊言上，已婚的女業務被老公得知此事，氣得提告求償600萬，法院也判趙、馬兩人應賠48萬元。

    判決指出，趙姓男子2017年底到雙B等級的名車行賞車，當時由馬姓女業務出面接待他，兩人相談甚歡，趙男也大手筆花錢買車；事後，馬、趙兩人愈走愈近，不但發展成男女朋友關係，馬女還懷孕幫他生了一個兒子。

    當孩子出生後，趙男急著要把兒子報戶口並向馬女求婚，馬女才說自己有老公，但她和老公已分居多年且不願和她離婚，當趙男還想不到下一步該怎麼辦才好時，馬女的老公先出手，控告趙男和馬女通姦破壞他的家庭，向兩人提告求償600萬元。

    高雄地院審理時，馬女坦承自己出軌，但認為自己只是一個業務員賺不了什麼錢，沒辦法賠老公這麼多錢；趙男則辯稱，自己不曉得馬女已婚身分，是直到孩子出生後才得知此事，他不認為有哪個男人願意冒風險搞上人妻，讓自己的骨肉跟著別人姓。

    不過，法官發現，馬女是中國籍，她與趙男交往期間，馬女的父母曾從中國來台探視女兒，期間，馬女也介紹自己的父母和趙男認識，根據趙男的學識經歷，應可判斷中國籍人士來台定居工作的限制很多，且大部分都是結婚來台。

    而且，馬女丈夫得知妻子出軌的事，也是趙男向他密報，法官無法理解，如果真如趙男所說，自己什麼都不知道，那麼他密報的動機為何？不過可確定趙是知道馬女已婚身分，因此認定兩人侵害到原配權益，應連帶賠償48萬元，可上訴。

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