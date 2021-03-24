性侵被害者組「復仇者聯盟」 揪出整復師之狼

林姓男子對3名女客人伸出狼爪，被害者互不相識，其中2人因為在臉書貼文中，見到有人留言訴說自身經驗，互加好友組成「復仇者聯盟」報警。（情境照）

2021/03/24 12:27

〔記者王定傳／新北報導〕在新北市經營體態調整工作室的林姓男子，涉嫌對3名女客人伸出狼爪，撫摸胸部及下體甚至指侵；特別的是，本案被害者互不相識，其中2人因為在臉書貼文中，見到有人留言訴說自身經驗，互加好友組成「復仇者聯盟」報警，新北地院審理後依對受照護之人利用機會猥褻及性交罪，判處林男3年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，林男的犯行自前年5月開始，當時一名飲料店員A女，因手部不舒服，前往林男開設的工作室調整，林男卻以專業話術灌輸，要她脫掉內衣，換上和服式的寬鬆上衣、短褲後，先是幫她刮痧，再以手指搓揉A女下體，以此方式猥褻得逞。

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去年2月，另一名女子B女因骨盆前傾，前往林男工作室調整骨盆、按摩，林男又不斷以專業話語灌輸，並出示「傳統整復員證書」，並請她換上寬鬆衣物後，以手搓揉她的胸部，再以手掌按壓她的下體。

B女雖覺得怪異，但因林男不斷以專業話術灌輸，要她必須在一段時間內密集調整，B女因而於隔月再次前往，卻又慘遭林男搓揉胸部並指侵得逞。

同年6月，女子C女透過同事介紹前往林男工作室整骨，林男又以相同方式，以專業話術灌輸、請她換上寬鬆衣物後，伸出狼爪撫摸胸部並指侵得逞。

事後一名網友張貼：「我的一位女性朋友…遇到一位男按摩師，被碰了胸部」的文章，A女見狀在文章下留言，C女看到A女的留言後互加好友，相約報警處理。

審理時，林男否認犯行，但合議庭認為，3女指述前後一致、具體、詳細，無矛盾瑕疵，亦未見猶豫不決、反覆不一或避重就輕、誇大情節等情形，若非親身經歷，應難憑空杜撰如此詳盡且整體脈絡前後一致之指述，再加上3女有向親友訴苦，其等親友證詞可作為補強證據，3女當時確實有緊張、害怕、顫抖、哭泣等一般性侵害被害者反應。

合議庭斥責林男利用3女對他治療的信任及尊重，意圖不軌，顯欠缺尊重他人對身體自主權利觀念，致3女身心受創並留下難以磨滅的陰影，所為並影響社會治安，甚為不該，且未與3女達成和解、獲得宥恕，顯無悔意，犯罪態度不佳，判刑3年2月。

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