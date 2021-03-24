罵警王八蛋還足攻下體 女妨害公務判拘役

嘉義市南門派出所。（記者林宜樟攝）

2021/03/24 11:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市劉姓女子去年8月25日在市區一家飲料店買飲料，因消費糾紛報警，但警方到場時，她卻情緒激動，罵警員「王八蛋」，還用腳踢警員下體；劉女稱長期服用憂鬱症藥物，並經醫師精神鑑定，辨識行為能力顯著降低，嘉義地方法院日前依侮辱公務員罪、妨害公務罪判劉女應合併執行拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

嘉義市警局南門派出所警方去年8月25日早上10點多接獲報案，飲料店有消費糾紛，警員到場時，詢問劉女是否是報案人，劉女卻情緒激動，向她確認身分資料，她則開始辱罵「王八蛋」等，警員試圖要將她帶回派出所偵辦，她卻拳打腳踢，還踢中警員下體，案經警方報請檢方偵查，聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院去年9月判劉女應執行拘役30日，得易科罰金。

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劉女提起上訴，稱長期服用憂鬱症藥物，情緒控制不佳，長期就醫，法院請醫院進行精神鑑定，報告指劉女有偏執性人格障礙特徵，推估按發時因精神障礙，導致辨識行為能力有顯著降低。

法官依照精神鑑定報告、開庭過程等資料，認為劉女因精神障礙導致辨識行為能力顯著減低，依法減輕其刑；審酌劉女辱罵警員還踢下體，行為不當，但坦承犯行，態度尚可，犯侮辱公務員罪處拘役10日，犯妨害公務執行罪，處拘役15日，應執行拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

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