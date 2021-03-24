為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罵警王八蛋還足攻下體 女妨害公務判拘役

    嘉義市南門派出所。（記者林宜樟攝）

    嘉義市南門派出所。（記者林宜樟攝）

    2021/03/24 11:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市劉姓女子去年8月25日在市區一家飲料店買飲料，因消費糾紛報警，但警方到場時，她卻情緒激動，罵警員「王八蛋」，還用腳踢警員下體；劉女稱長期服用憂鬱症藥物，並經醫師精神鑑定，辨識行為能力顯著降低，嘉義地方法院日前依侮辱公務員罪、妨害公務罪判劉女應合併執行拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

    嘉義市警局南門派出所警方去年8月25日早上10點多接獲報案，飲料店有消費糾紛，警員到場時，詢問劉女是否是報案人，劉女卻情緒激動，向她確認身分資料，她則開始辱罵「王八蛋」等，警員試圖要將她帶回派出所偵辦，她卻拳打腳踢，還踢中警員下體，案經警方報請檢方偵查，聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院去年9月判劉女應執行拘役30日，得易科罰金。

    劉女提起上訴，稱長期服用憂鬱症藥物，情緒控制不佳，長期就醫，法院請醫院進行精神鑑定，報告指劉女有偏執性人格障礙特徵，推估按發時因精神障礙，導致辨識行為能力有顯著降低。

    法官依照精神鑑定報告、開庭過程等資料，認為劉女因精神障礙導致辨識行為能力顯著減低，依法減輕其刑；審酌劉女辱罵警員還踢下體，行為不當，但坦承犯行，態度尚可，犯侮辱公務員罪處拘役10日，犯妨害公務執行罪，處拘役15日，應執行拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    員警幫人卻遭吐口水 醉女清醒尖叫「很丟臉」
    2021/03/19 22:51

    員警幫人卻遭吐口水 醉女清醒尖叫「很丟臉」
    花蓮醉男毆女警 警方祭辣椒水制伏逮人
    2021/03/09 17:23

    花蓮醉男毆女警 警方祭辣椒水制伏逮人

    元大人壽推存股概念投資型保單
    通緝犯開贓車被攔查竟衝撞 未表明「警察」身分妨害公務判無罪
    2021/03/02 12:52

    通緝犯開贓車被攔查竟衝撞 未表明「警察」身分妨害公務判無罪
    國道服務區違停警方開單他拒給資料 還竟開車推撞員警
    2020/04/18 14:21

    國道服務區違停警方開單他拒給資料 還竟開車推撞員警
    爸爸要投降了！與警駁火 通緝犯被逮前不忘叮嚀女兒
    2019/09/26 11:13

    爸爸要投降了！與警駁火 通緝犯被逮前不忘叮嚀女兒
    社會今日熱門
    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見
    2021/03/23 18:04

    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」
    2021/03/23 17:58

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」

    機車被移出車格慘吞罰單 他哀嘆引出大批苦主分享超實用建議
    2021/03/23 15:07

    機車被移出車格慘吞罰單 他哀嘆引出大批苦主分享超實用建議

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴
    2021/03/23 13:49

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播