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    美髮師遭拘禁虐打！竟是好友誣指欠錢偷錢 「代替神明處罰」

    大甲分局將涉案的吳女等4人移送法辦。（記者歐素美翻攝）

    大甲分局將涉案的吳女等4人移送法辦。（記者歐素美翻攝）

    2021/03/23 17:06

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區22歲葉姓女子與前美髮院同事兼好友易女及呂女離家出遊，不料，易女及呂女竟聽信前美髮院顧客吳女與王男夫妻檔「神明說」，誣指葉女積欠、偷竊易女及呂女800與500元，4人聯合起來拘禁、毆打葉女，葉女趁4人打累了逃出報案，警方今天依妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌將4人移送。

    22歲葉女3月上旬離家不回，期間只以LINE跟母親聯絡，拒絕回家，葉母覺得怪怪的，獲知女兒與前美髮院同事易女（19歲）及呂女（22歲）一起離家，才夥同易女及呂女家長於21日向大甲派出所報案協尋。

    不料，22日清晨6點多，葉女傷痕累累搭救護車到市政派出所報案，指稱自己被拘禁在汽車旅館打傷，大甲分局接獲台中市第六分局通知，組成專案小組共同偵辦，警方隨即在葉女所稱旅館查獲易女、呂女及王男（36歲）、吳女（38歲）夫妻4人。

    據了解， 吳女與丈夫在台中經營早餐店，之前是美髮院常客，與易女、呂女及葉女熟識，葉女3月5日離家後，和易女、呂女、吳女及王男5人在台中旅遊玩樂，吳女以「神明說」誣指葉女欠易女800元及呂女500元，還偷她們的錢，若不還錢，大家就要代替神明處罰葉女。

    4人不僅拿鐵鍊綁葉女雙手，限制她行動，前晚入住台中市某汽車旅館，吳女又稱葉女不還錢就要教訓，但葉女否認欠錢及偷錢，易女就打葉女耳光，另3人也參與毆打葉女，有人拿麻將排尺毆打、有人呼巴掌，葉女被打得全身傷，昨天清晨趁4名嫌犯打累了睡著才逃出旅館求救。

    其中，呂女被逮捕後痛哭流涕聲稱，不知自己為何不相信好友沒偷錢，反而打傷好友。警方今天依妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌將4人移送。

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