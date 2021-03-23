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    迅速偵破三重銀樓搶案 陳家欽頒獎慰勉首功8警

    警政署長陳家欽（右6）今天到新北警三重分局，頒獎鼓勵偵查隊長鄭偉豪（右5）等8名有功人士。（記者吳仁捷攝）

    警政署長陳家欽（右6）今天到新北警三重分局，頒獎鼓勵偵查隊長鄭偉豪（右5）等8名有功人士。（記者吳仁捷攝）

    2021/03/23 16:34

    〔記者吳仁捷／新北報導〕警政署長陳家欽今天到新北警三重分局，慰勉專案小組鍥而不捨，26小時內火速偵破金足成銀樓3100萬搶案，陳家欽今天下午前往分局頒發破案獎金給三重偵查隊長鄭偉豪、大同所長李延昱、小隊長顏正訓等8名有功人士，陳家欽表示，能迅速偵破本案，正是落實他一再要求的整合情資、分進合擊的打擊犯罪策略，強化跨單位整合查緝能量，迅速打擊犯罪。

    獲表揚破案有功人員包括鄭偉豪、李延昱、顏正訓、官鈺晟、林致安、陸明彥、蔡尚帶、黃昱翔等8人。

    陳家欽表示，他也要感謝新北市警察局長黃宗仁、三重分局長林故廷的督導，更期勉同仁透過強化公開活動蒐證辨識、情資整合分進合擊等能力，對依附行業做徹底調查，加強聯合稽查強力臨檢，進而將不法利益查扣追徵，等5大具體打擊策略，他也向同仁喊話，由於被害人的損失數量與查獲數仍有落差，希望專案小組繼續追獲全部贓物，將被害人損失降到最低。

    黃宗仁指出，新北警方結合高雄市警方、鐵路警方通力合作，跨機關單位傳遞查緝訊息，整合全國治安偵查能量，在新北、高雄、花蓮等三地逮人，也希望民眾多支持執勤警方，做為維護治安堅強後盾。

    據了解，在三重重新路開業40年的金足成銀樓，本月18日上午驚傳遭搶，3名惡煞趁71歲蕭姓負責人剛開店闖入，持辣椒水攻擊、毆打、綑綁控制行動，5分鐘內搜刮整店4分之3金飾，被害人脫困後報警，告知警方遭竊400兩、47顆鑽石及2片翡翠，損失逾3100餘萬，警方獲報展開偵辦，在26小時內，逮捕「珠寶大盜」陳清課等多名嫌犯，並追回部份贓物。

    警政署長陳家欽（左2）今到新北警三重分局頒獎鼓勵破案有功人士，新北市警局長黃宗仁（左1）、三重分局長林故廷（左3）也一同與會。（記者吳仁捷攝）

    警政署長陳家欽（左2）今到新北警三重分局頒獎鼓勵破案有功人士，新北市警局長黃宗仁（左1）、三重分局長林故廷（左3）也一同與會。（記者吳仁捷攝）

    警政署長陳家欽（右2）今天到新北警三重分局，頒獎鼓勵偵查隊長鄭偉豪（中）、大同所長李延昱（左1）等8名有功人士，並與官警們話家常。（記者吳仁捷攝）

    警政署長陳家欽（右2）今天到新北警三重分局，頒獎鼓勵偵查隊長鄭偉豪（中）、大同所長李延昱（左1）等8名有功人士，並與官警們話家常。（記者吳仁捷攝）

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