丁允恭辦公桌嘿咻女記者拍慾片 懲戒結果明出爐

前總統府發言人丁允恭辦公室性愛事件，妻子蔣婕妤（左）陪同下到懲戒法院開庭。（資料照）

2021/03/23 15:28

〔記者吳政峰／台北報導〕總統府前發言人丁允恭，去年被爆出在高雄市政府新聞局長任內，曾和女記者在辦公桌上做愛，也曾拍下性愛慾片，分手後還藕斷絲連。監察院以行為不檢為由提起彈劾，懲戒法院定24日早上10點宣判。

本案合議庭組成為審判長張清埤、受命法官呂丹玉、陪席法官邵燕玲，雖然公懲法規定公務員懲戒案應公開審理，而丁允恭及監察院代表在3日的言詞辯論庭時亦希望公開，但張清埤考量案情涉及性騷擾，且簡訊內容與性有關，違反善良風俗，諭知閉門審理，無法旁聽，故無從得知合議庭的心證為何，目前難以研判丁允恭會受到哪一種懲戒。

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丁允恭屬於政務官，依法只有免除職務、撤職、剝奪、減少退休（職、伍）金、減俸、罰款、申誡。若合議庭僅認定在辦公桌上嘿咻屬於重大違失，考量他已無公務員身分，減俸無實益，可能會判罰款或申誡；若連性騷擾也成立，則不排除加重處罰。

丁允恭擔任新聞局長時已婚，和女記者在局長辦公坐上嘿咻，拍下慾片，事後2人分手，仍保持密切聯繫，女記者有時會請求給予經濟上的援助，丁允恭則會適時幫忙，他自陳前後給了約50萬元，但女記者否認。

監察院彈劾的主要理由，除了2人在辦公桌上及職務宿舍內做愛，還有分手後，丁允恭把跟女記者的合照放在臉書上，造成女記者感到被冒犯，甚至要她回心轉意，涉及性騷擾。

丁允恭承認在辦公處所從事不雅行為，並強調自己已經為此下台，但否認有性騷擾之舉，強調分手後的訊息傳送，並非單方面的由他發出，女記者亦會主動傳訊，且他放在臉書上的合照，衣著完整，毫無性騷擾可言。

丁允恭的現任妻子蔣婕妤則認為，丁允恭與女記者的交往，屬於私人情事，不解監察院為何要動用公權力介入並評判是非對錯。

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