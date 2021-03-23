自稱「向宮廟神明問候運動」 基督徒多間宮廟前「比中指」惹議

當事人在宮廟前比中指自拍，還將照片上傳網路，引起網友討論。（翻攝爆料公社）

2021/03/23 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕宗教信仰不同，也應尊重他人信仰！有一名男子日前在網路上發起「向宮廟神明問候運動」，身為基督徒的他竟引用聖經章節，聲稱每「經過供奉神明偶像的公（宮）廟」必要比中指問候，更在臉書相簿中放上多張他在宮廟前比中指自拍的照片；誇張行徑引發網友不滿抨擊，該相簿目前已經刪除，也讓其他基督徒網友直呼丟臉。

雖然該名基督徒相簿已刪，但早有網友備份，如今備份貼文在臉書瘋傳；當事人在個人臉書建立公開相簿「中指廟宇」，在介紹中引用舊約聖經《土師記》第6章25節等內容，稱「當那夜，耶和華吩咐基甸說：『你取你父親的牛來，就是那七歲的第二隻牛，並拆毀你父親為巴力所築的壇，砍下壇旁的木偶』」，因此他從即日起「只要經過供奉神明偶像的公（宮）廟，必定練手指重訓問候」。

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當事人也在相簿中放上「練手指重訓問候」的照片，只見他在多處宮廟前比中指自拍，其中數張搭配戲謔表情或白眼。有網友認為這行為相當過分，因此轉發備份至「爆料公社」，強調「不信神明也不用這樣污辱信仰」。

網友見文則笑稱，「其實可以找那些陣頭活動的時候比一下，這樣比較有挑戰性也更能吸引大家目光」，而其他基督徒網友則直呼丟臉，認為當事人行徑失當，「很多人都太極端了，我也是基督徒，但我覺得那些人很丟神的臉」、「神說：我真的不認識他，我才不是這樣教的。」

當事人在宮廟前比中指自拍，還將照片上傳網路，引起網友討論。（翻攝爆料公社）

當事人相簿已經刪除，但早已被網友備份。（翻攝爆料公社）

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