網路互嗆約談判噴辣椒水、砸車 台南警方24小時逮到10共犯

警方查扣涉聚眾鬥毆人馬持用的球棒。（圖：民眾提供）

2021/03/22 18:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市楊姓男子在網路臉書酸龔姓男子機車改裝得像計程車、很難看，兩人互不認識，卻因此在網路互嗆、相約3月21日凌晨到台南安平觀夕平台談判，楊男一行6人被龔男一方10人噴辣椒水、拿球棒砸車。警方受理後於24小時內陸續查獲龔男等10人，依刑法公訴的聚眾鬥毆與傷害、毀損等罪嫌函送檢方偵辦。

警方調查，楊姓男子與龔姓男子先在臉書上互嗆，楊、龔兩男相約各自揪人於3月21日凌晨兩點到安平觀夕平台附近談判，楊男一方6人共乘1輛小客車先到場；另一方龔姓男子也糾眾10人稍後趕到現場。

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龔男一方抵達後，有兩人一下車就拿辣椒水朝楊男一方人馬噴，楊男人馬還來不及反應，有兩人已被辣椒水噴得皮膚紅腫疼痛，6人摸不清頭緒嚇得四處竄逃、就醫；龔男一方還有人持球棒砸損楊男一方的車輛，逞兇後也即離去。

轄區台南市警四分局獲報後，員警前往楊姓男子被害一方了解案況，由分局偵查隊組成專案小組分工追查，很快在24小時內將龔姓主嫌與相關成員等10人查緝到案、查扣棍棒等證物。訊後依法函送檢方偵辦。

警方表示，龔男一方10人中，林姓男子還對員警說這是對友人「情義相挺、見義勇為」，被警方斥責是偏差、錯誤觀念及行為。

市警四分局長甘炎民強調，這種青少年在網路互嗆進而揪眾相約談判的行為極不可取且危險，因為刑法聚眾鬥毆罪已修改為公訴罪，只要有聚眾打群架犯行，一律依法嚴辦，提醒青少年與民眾勿以身試法。

楊男與龔男兩人糾眾談判，起因於楊在臉書酸龔的機車改裝的像計程車，引發互嗆衝突。（圖：取自網路）

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