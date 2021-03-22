幫派風雲》四海幫興起背景和現況

四海幫進入交接，警方戒備。圖為警方抄四海幫查獲的刀械。（資料照）

2021/03/22 08:37

〔社會新聞中心／台北報導〕四海幫前身出自「台北縣老中和幫」，民國43年，一群年約15至17、8歲的眷村青少年和學生，以團結擴大對外侮的名義，於台灣大學農學院樓頂歃血為盟結拜，以「論語」「四海之內皆兄弟」下式訂名「四海幫」，設定台灣大學、師大附中等地聚首。

當時四海幫最主要是和所謂的「在地仔」本省掛對抗，免受「克難飯」欺凌。但在嚐到暴力帶來的甜頭和滿足感後，也慢慢的質變。民國50年間，警方大力檢肅青少年流氓，幫內成員對「是黑道還是正義」起了激烈的爭執，內部發生第一次的分裂。再加上竹聯幫興起，四海幫一度沈寂。

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分裂過後的四海幫，在體質上已正式變為黑道組織，「新」四海幫在「大寶」陳永和以處事圓融手腕下，開始崢榮頭角，取得領導地位。台語流利的陳永和，在民國60年代正式主導四海幫方向後，積極和各本省掛各角頭為善，並和三環、飛鷹、松聯有著合作關係，更與「世仇」竹聯幫達成形勢上的和解。

在民國70年前後期，隸屬老一輩的鴻源機構負責人劉鐵球，積極介入股市、期票、和變相高額借貸等方式，狠狠的大賺了一筆，繼而引爆國內金融風暴，造成金融風暴震盪。逾數十數民眾受害，史上被稱為「四海金融風暴」。也開啟了其他黑幫日後效法之始。

在陳永和運籌帷幄下，四海幫漸漸揚棄刀口舐血的日子，逐漸往台灣中、南部發展設立堂口，並介入工圍勢、土地仲介、資助民意代表作其傳聲筒；同時把地盤往東南亞、美國華埠一帶擴展，開始前進中國。是四海幫開枝落葉的時期。

不過，在民國84年，陳永和決定隱居幕後，將幫主地位移交給繼任的趙經華，不到一年的時間，陳永和卻在自己經營的海珍寶餐廳內遭槍手槍殺致死，全案至今仍是懸案，四海幫氣燄受挫。

隨後接任的趙經華由於在幫內並不沒人脈和足夠的人氣，再加上害怕為警方掃蕩進入綠島「進修」，長期潛滯澳門下，幾乎也成為四海幫對外掛名的「招牌領袖」，甚至下令解散幫會，並宣佈辭退幫主位置。

此時，一向以豪氣和長袖善舞見長的「光南」，便成為各派系擁立的「主事者」，負責幫內對外開拓地盤，維護幫內經濟財源，「光南」也的確為四海幫在中國政商界打出一條出路。

不過，此後陸續接任的幫主，疑因未能積極拓展幫務和人脈，四海幫昔日光環已不在。直到「德昀」接手第八任幫主，一度想藉機吃下兩岸商旅往來一條龍式服務的獨家權利，但遇到政府對中政策全面緊縮，和香港風起雲湧的民主政治運動，運營計畫只得中途喊停，「德昀」也萌生退意。

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