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    苗栗駭人行刑式槍擊命案 警再逮四海幫堂主等 9人

    警方將四海幫海龍堂范姓堂主（首位）等人拘提到案。（記者許國楨翻攝）

    警方將四海幫海龍堂范姓堂主（首位）等人拘提到案。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-28 13:20:06

    〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣6月份發生駭人行刑式槍擊命案，兇嫌黃迪偉與許姓男子相約PUB談判爆發衝突，黃嫌朝許男頭部開槍導致身亡，警方案發後迅速循線逮捕黃嫌等人，卻發現PUB監視器影像遭刪，懷疑有隱情，經刑事局中打還原影像內容，赫見四海幫海龍堂范姓堂主案發時率眾支援黃嫌，上週再拘提范嫌等9人到案送辦。

    警方調查，39歲黃嫌與許姓被害人因一筆債務糾紛，在6月4日教唆小弟，分持棍棒砸毀許男女友經營的越南小吃店鐵門、裝飾燈及監視鏡頭，導致無法營業，雙方因而相約3天後也就是7日凌晨在苗栗縣頭份市區一家PUB談判，黃嫌為了壯大聲勢，電請多名友人到場支援。

    未料雙方碰面後一言不合，當場翻桌起衝突打群架，從店內打到店外，許男友人一度欲開車衝撞，黃嫌則持槍朝許男頭部連開2槍，還脫光許男衣物後逃逸，衝突中另名男店員遭流彈波及，左肩中彈，還有兩名許男友人被棍棒打傷。

    消防局獲報派遣救護車趕抵，將受傷4人送醫，其中許男倒臥在PUB門口滿臉是血、意識昏迷，經搶救後仍因傷重不治；警方在到場採證共尋獲1支改造手槍、1支空氣槍及7個空彈殼，檢警當天下午相驗死者遺體，發現頭頂有一處彈孔，子彈從下巴穿出，不排除遭凶嫌一方壓制在地後遭行刑式槍殺。

    案發後刑事局中打偵六大隊第四隊與苗栗警方立即組成專案小組，並報請苗栗地檢署檢察官張家維指揮偵辦，歷經3天追查迅速逮捕黃嫌及5名同夥到案，並查扣改造手槍等證物，黃嫌經複訊後聲押獲准，但警方發現PUB監視器畫面遭刪除，懷疑有人刻意掩飾，內情不單純，隨即將監視器影片硬碟送交刑事局。

    第四隊隊長許忠彥今天說，經還原影片後，發現四海幫海龍堂34歲范姓堂主，案發前已招集幫眾前往PUB替黃嫌助陣，見許姓被害人與7名友人到場後，率黃嫌等幫眾，分持棍棒、槍械與對方展開鬥毆並開槍，專案小組歷經2個月蒐證，上週五動員31名警力荷槍實彈兵分9路，將范姓堂主及其8名幫眾拘提到案，起獲改造槍支、鎮暴槍、子彈、刀械、棍棒等證物，訊後全案依組織犯罪條例、殺人、槍砲、妨害秩序等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

    警方同時起出棍棒及刀械等證物。（記者許國楨攝）

    警方同時起出棍棒及刀械等證物。（記者許國楨攝）

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