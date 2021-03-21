免具保專案成黑工人數增加原因？ 移民署：依法處置

移民署曾協調移工母國派專機前來台灣將收容所內的逾期移工遣返。（記者王冠仁翻攝）

2021/03/21 19:43

〔記者王冠仁／台北報導〕今日有媒體報導聲稱，移民署針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情推動的自行到案免具保專案，逾期移工自首後就能離開收容所，反而成為逾期移工去打黑工的助力。對此，移民署澄清，自行到案機制自2012年就開始推行，且基於保障人權，對於自行到案且有意願返國者，依法得免收容，且限令其自行出國，若未依限出國，移民署將依法收容遣送。

媒體報導指出，不少移工母國因為疫情影響而封鎖邊境、鎖國，台灣境內的逾期移工無法返國並導致收容所爆滿。收容所爆滿後，移民署面對自行到案的逾期移工，只要有台籍人士作保，就能暫時離開收容所，但此舉反而讓這些自行到案的逾期移工輾轉去打黑工。

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移民署表示，逾期失聯移工自行到案後，返國前滯台期間不得非法工作，若經查獲將依法收容遣送。此外，移民署持續協調特定國家安排專機，加速遣送受收容人，目前收容所的收容量在可控制範圍，無大爆滿之情。

移民署還說，移工失聯、去打黑工的原因複雜，包含仲介費過高、職場環境或雇主不友善、移工適應不良等，無法全部歸責於自行到案免具保專案；移民署未來將持續協調勞政機關強化源頭管理配套措施，避免打黑工人數持續增加。

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