恐怖！山友獨攀日月潭金龍山 竟遭打劫挾持丟包

獨攀山友遭打劫丟包在仁愛鄉山區，徒步下山到部落才得以向附近民眾求救。（民眾提供）

2021/03/21 18:19

首次上稿 13:35

更新時間 18:19

［記者劉濱銓／南投報導］恐怖！登山健行竟遭打劫丟包。日月潭風景區知名的登山景點魚池鄉金龍山，本月19日傳出有來自彰化的20多歲山友、夏姓男護理師，在健行時竟遭2名歹徒打劫，除了搶走金融卡、現金1400多元，盜領4萬多元，開走山友車輛，還將人蒙眼、以束帶綁雙手載上車挾持，並在山區遊走，之後丟包在仁愛鄉，山友後來報案才曝光，警方現正積極追查中。

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據了解，歹徒挾持山友，洗劫身上財物，還要脅山友說出提款卡密碼，之後將人載往仁愛鄉中正村十分偏僻的卓社林道往良久林場的路上丟包，隨後才前往埔里鎮的ATM提款機盜領，得手數萬元，並棄置山友的車輛。

山友因手機被搶，在不熟悉路況的情形下，驚恐摸黑下山，途中還一度走錯路，徒步苦挨了3、4個小時，大約晚間9點多抵達部落後山，向附近的民宅求救，民眾趕緊向仁愛分局過坑派出所報案，山友才結束一場驚魂記。

警方指出，受害山友身材一般，並不魁梧，研判2名嫌犯並未用槍械恐嚇，而是直接抱住用束帶控制行動，且不排除挾持後，就開著做案車輛與山友的車，分頭前往仁愛丟包與埔里ATM領錢，粗估盜領4萬多元，山友的車則被棄置在埔里市區，至於山友遭丟包是否被綁在樹上，仍待釐清，目前掌握2名嫌犯，為轄區毒品治安人口，有多項前科，現正全力追緝。

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日月潭風景區金龍山傳出有獨攀山友遭打劫挾持，之後被載到仁愛鄉丟包路邊。（記者劉濱銓攝）

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