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    尖石鄉山林火災延燒29小時 防火巷包圍火點終於熄滅

    新竹縣尖石鄉火警燃燒範圍以李棟山山脈約10甲，消防局在尖石鄉竹60-1縣道10KM處以4條水線周界防護，以防火勢向鄰近民宅延燒。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣尖石鄉火警燃燒範圍以李棟山山脈約10甲，消防局在尖石鄉竹60-1縣道10KM處以4條水線周界防護，以防火勢向鄰近民宅延燒。（記者廖雪茹翻攝）

    2021/03/21 18:41

    首次上稿 10:12
    更新時間 18:41

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣尖石鄉玉峰村竹60-1縣道約10公里處，昨天（20日）上午11點許發生山林雜草火警，疑因天乾物燥，火勢濃霧不斷漫延，山頭兩處火點難以撲滅，消防局今天（21日）上午申請空勤總隊直升機協助在空中灑水滅火，但因雲層太厚無法執勤只好返回，所幸經由在火點四周施作防火巷，歷經延燒29小時、14小時的搶救行動，終於在下午約4點許迫使火點自然熄滅。

    嘉義阿里山森林大火18日下午近2點開始，狂燒3天共49小時終於控制住火勢，沒想到新竹縣尖石20日也傳出山林火災。新竹縣政府消防局表示，指揮中心20日上午11點接獲尖石鄉玉峰村雜草火警案件，因山區連日乾旱缺水，樹林枯枝乾草因不明火源引發山林火警，立即派尖石、橫山、田埔、竹東、第二大隊前往搶救。

    火警燃燒範圍以李棟山山脈（面向玉峰國小）座西南朝東北，約10甲，在尖石鄉竹60-1縣道10KM處以4條水線周界防護，以防火勢向鄰近民宅延燒。水源除了消防車供給外，並在玉峰溪橋下河床邊，架設小型移動式泵浦在河川抽水供救災使用，增加救災水源。

    不過，由於山區地勢陡峭，加上風勢助長，延燒範圍較廣，救災救護指揮中心向消防署報備，今天上午派遣空勤總隊直升機支援配合將火勢撲滅，但目前雲層太厚尚無法執行勤務。所幸消防局結合原住民在兩處火點四周施作防火巷，終於在下午約4點許迫使火點自然熄滅。

    消防局表示，適逢枯水期間，提醒民眾不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火、不讓冥紙飛揚；記得使用火後應撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾的防災觀念。

    新竹縣尖石鄉火警燃燒範圍以李棟山山脈約10甲，消防局在尖石鄉竹60-1縣道10KM處以4條水線周界防護，以防火勢向鄰近民宅延燒。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣尖石鄉火警燃燒範圍以李棟山山脈約10甲，消防局在尖石鄉竹60-1縣道10KM處以4條水線周界防護，以防火勢向鄰近民宅延燒。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣尖石鄉後山玉峰村竹60-1縣道10公里處山林火警，今早一度申請直升機協助滅火，但因雲層太厚無法執勤，所幸經由在兩處火點四周施作防火巷，終於在下午約4點許迫使火點自然熄滅。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣尖石鄉後山玉峰村竹60-1縣道10公里處山林火警，今早一度申請直升機協助滅火，但因雲層太厚無法執勤，所幸經由在兩處火點四周施作防火巷，終於在下午約4點許迫使火點自然熄滅。（新竹縣消防局提供）

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