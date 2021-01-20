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    PO文稱購物專家「瀞涵」是小三 李珍妮拒認罪

    李珍妮PO文稱購物專家「瀞涵」是小三遭起訴，北院上午開庭，李拒絕認罪。（記者溫于德攝）

    李珍妮PO文稱購物專家「瀞涵」是小三遭起訴，北院上午開庭，李拒絕認罪。（記者溫于德攝）

    2021/01/20 12:35

    〔記者溫于德／台北報導〕名媛李珍妮與「衣架大王」陳友亮分手後，陳結交購物專家「瀞涵」，李見狀上臉書與購物台粉專PO文罵「瀞涵」是小三、渣女，被依加重誹謗罪起訴。台北地院上午開庭，李親自到庭並拒絕認罪，辯稱檢方起訴的證據是「瀞涵」的經紀人所變造，已對「瀞涵」提告求償300萬元。

    據悉，李珍妮認為她跟陳友亮之所以情斷，是「瀞涵」介入所致，因此上網下載「瀞涵」照片，再搭配文字如「介入別人感情的小三，還劈腿多男」、「不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚，真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」等，上傳網路。

    李珍妮稍早表示，她從北市大安區搬到士林區，檢察官明知她身分證上的地址已變更仍將她起訴，屬「濫權」，且本名古瀞涵的「瀞涵」提供給檢方的證據均非她所製造，是古女的林姓經紀人所變造或偽造。

    李珍妮也跟法官說，古瀞涵為了提升自己名聲並誹謗她，向週刊不實爆料，且偵查中為她辯護的律師吳忠德可以證明檢方辦案不公，只因她有前科就將之起訴，檢察事務官還以妨害秘密方式對古瀞涵表示她有前科，如此一來，古瀞涵更有信心對她誣告；她同時向法官聲請傳喚多名證人。

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