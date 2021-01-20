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    「博奕大亨」陳盈助二度應訊1.5小時 數度休息先離嘉檢

    陳盈助（左）今早約10點40分由友人陪同暫時離開嘉義地檢署。（記者丁偉杰攝）

    陳盈助（左）今早約10點40分由友人陪同暫時離開嘉義地檢署。（記者丁偉杰攝）

    2021/01/20 12:01

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國內最大咖「博奕大亨」陳盈助涉嫌違反賭博、洗錢防制法罪嫌等案，今早9點二度至嘉義地檢署應訊後，檢方認為陳男對案情已有相關程度交待，維持先前讓陳男以1億5千萬元本票辦理交保，因陳男對於偵訊筆錄堅持要有律師在場才簽名，約上午10點40分檢方先讓他離開偵查庭，待他的委任律師到庭，他需再回嘉檢，後續完成1億5千萬元現金匯款，始完成交保程序。

    陳盈助由友人陪同搭車離開嘉檢時，對於媒體詢問「是否沒事了？」，陳回稱「 還沒啦，還要問啦。」

    今早9點偵查庭由嘉檢檢察官陳靜慧及頭橋檢察官鄭子薇一同訊問，中場一度休息，讓陳盈助上廁所；庭訊結束前，檢方請陳男在偵訊筆錄簽名，陳男因委任律師夏金郎在台南開庭、另一位委任律師趙文淵聯絡不上，陳男堅持要有律師在場才簽名，檢方決定先行休庭，待陳男律師到庭，完成後續程序。

    嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，檢方偵辦本案，對被告陳盈助沒開出拘票，也沒有進行逮捕，沒拘束其人身自由，陳男主動配合傳喚到案，訊問過程中，陳男因心臟裝有6支支架、加上血糖過低，身體不舒服，基於人道考量，及陳男也開出1億5千萬元本票，庭訊因而數度休息。

    陳盈助（右二）今早約10點40分由友人陪同暫時離開嘉義地檢署。（記者丁偉杰攝）

    陳盈助（右二）今早約10點40分由友人陪同暫時離開嘉義地檢署。（記者丁偉杰攝）

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