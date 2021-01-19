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    獨家》偵辦「博奕大亨」陳盈助 警調突擊搜商辦用大巴載回30多嫌

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者黃良傑攝）

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者黃良傑攝）

    2021/01/19 18:54

    〔記者黃良傑／高雄報導〕偵辦嘉義知名「博奕大亨」陳盈助的檢警調人員，今天傍晚突擊高雄明誠路上一家辦公大樓，帶回30多名電腦工程師，查扣數十台電腦和可疑軟體，警方出動大型巴士載運30多人回局偵訊，初步懷疑該棟商辦大樓7、8樓，可能是簽賭集團網站機房，是否還涉及跨國洗錢，專案小組不願回應。

    嘉義聞人「博奕大亨」陳盈助遭檢舉，可能涉及經營簽賭網站，朝違反銀行法、洗錢防制條例等方向偵辦，橋頭、嘉義地檢署同步收網，指揮上百警調人力搜索，包括嘉義市大雅路會館、高雄明誠路商辦，陳盈助、胞弟陳盈坤均被傳到案，共犯、證人更多達5、60人被帶走偵訊。

    高市警方今天傍晚5點20分接獲檢方指示，搜索市區一棟商業大樓，查扣大批電腦、帳冊等資料，7、8樓的辦公室遭警調全面搜索，據了解，辦公室內有30多人，大多是工程師和軟體設計人員，他們表示對案情並不知情，只是受僱設計軟體程式，否認參洗錢等不法。全案朝違反銀行法、洗錢防制條例等偵辦。

    據了解，檢調鎖定約20個賭博網站，發現背後疑由同一個集團經營，主要為各項運動博弈等網站，吸收大批國內外會員，包括台灣、中國、東南亞等國賭客，是否藉此進行跨國洗錢，將是偵查的重點之一。

    嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，今天執行的專案，是由嘉義地檢署與橋頭地檢署共同承辦，主要是執行警政署1819打詐專案，搜索、偵訊行動仍持續進行中。

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者黃良傑攝）

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者黃良傑攝）

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者黃良傑攝）

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者黃良傑攝）

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者張忠義攝）

    橋頭、嘉義地檢聯手偵辦嘉義「博奕大亨」陳盈助，指揮高市警調突擊搜索商辦2樓層，動用大巴士載走30多名涉案成員。（記者張忠義攝）

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